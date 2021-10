DIRECT. Sparta Prague-Lyon : Lyon déjà mené, suivez le match de Ligue Europa

L'Olympique Lyonnais, leader de son groupe grâce à ses deux succès contre les Glasgow Rangers (2-0) et Brondby (3-0), affronte le Sparta Prague jeudi 21 octobre à 21 heures à la Generali Arena.

Les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi, co-meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison (3 buts), sont toujours privés d'Islam Slimani et Moussa Dembélé, blessés. Anthony Lopes fait quant à lui son retour dans le groupe, suspendu contre Monaco après son carton rouge obtenu dans le derby face à Saint-Étienne (1-1, le 3 octobre).

Cette confrontation peut déjà s'avérer décisive dans la course à la qualification et à la première place du groupe puisque les hommes de Pavel Vrba talonnent les Lyonnais au classement, avec 4 points et une place de dauphin.