Ligue Europa : l'Olympique de Marseille bat l'Athletic Bilbao (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale

Les hommes de Rudy Garcia s'étaient imposés à domicile 3-1 au match aller.

L'OM aime l'Europe. L'Olympique de Marseille a battu l'Athletic Bilbao sur sa pelouse 2-1, jeudi 15 mars. Les Marseillais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Marseillais avaient remporté 3-1 le match aller au Vélodrome. Six ans que l'OM attendait ça, après un quart de finale de Ligue des champions raté contre le Bayern Munich (2-0; 2-0).

Pour retrouver les derniers tours qui sont dans son "ADN", comme le proclament ses supporters, Marseille s'est appuyé sur les buts de ses hommes en forme, Dimitri Payet (38 sur penalty), non sélectionné par Didier Deschamps avec les Bleus quelques heures plus tôt, et Lucas Ocampos (52), auteur de son quatrième but en trois matches.

Bilbao a tenté d'allumer le feu mais n'avait que des mèches courtes. Aritz Aduriz à encore une fois tenté la frappe de 40 m, celle qui avait fait mouche il y a deux ans au Vélodrome, mais elle est partie dans les nuages (36). Un peu plus tôt, l'avant-centre basque avait envoyé une tête à côté de la lucarne (26). Son petit lob de la 60e minute était plus inspiré, mais au-dessus de la transversale. Le "vieux" buteur (37 ans) finira par avoir un peu de réussite: un ballon a ricoché sur sa tête pour offrir une passe décisive involontaire à Inaki Williams pour la réduction du score (74). Mais Aduriz finira exclu pour un second carton jaune, deux minutes plus tard.