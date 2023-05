Ligue Europa conférence : West Ham et la Fiorentina en finale

Les Hammers, qui ont battu l'AZ Alkmaar (0-1), jeudi, se sont qualifiés pour la finale où ils retrouveront la Fiorentina, qui a disposé de Bâle au bout de la prolongation (1-3).

Qui succédera au palmarès de la C4 à l'AS Roma, qualifié jeudi 18 mai pour la finale de sa grande soeur, la Ligue Europa ? On connaît les deux finalistes qui tenteront de succéder au club romain à Prague, le 7 juin prochain. West Ham et la Fiorentina ont respectivement écarté l'AZ Alkmaar et le FC Bâle en demi-finale retour de Ligue Europa conférence, jeudi 18 mai.

West Ham trop fort pour Alkmaar

Vainqueurs à l'aller à domicile de l'AZ Alkmaar (2-1), rendant indirectement un service à la France pour l'indice UEFA, les Hammers ont à nouveau fait le travail au match retour aux Pays-Bas, vendredi. Plus dangereux sur l'ensemble de la rencontre face à des Néerlandais timorés, ils avaient d'abord trouvé le montant de Mathew Ryan par Lucas Paqueta (25e), avant que Pablo Fornals ne vienne définitivement tuer les espoirs d'Alkmaar dans les arrêts de jeu (1-0, 90e+4).

Toujours invaincu cette saison en C4, après avoir fait le plein en phase de poules (six succès) avant d'éliminer l'AEK Larcana en huitièmes (2-0, 4-0), puis La Gantoise en quarts (1-1, 4-1), West Ham continue son séduisant parcours européen, après avoir atteint le dernier carré de la Ligue Europa en 2022. Battus deux fois, les Londoniens avaient chuté contre l'Eintracht Francfort, le futur lauréat (1-2, 0-1). Ils auront l'occasion le 7 juin d'accrocher un premier titre européen depuis la Coupe Intertoto en 1999.

La Fiorentina arrache la finale au bout du suspense

L'autre demi-finale entre Bâle et la Fiorentina fut beaucoup plus indécise. Vainqueurs 2-1 à l'aller après avoir tout renversé en 20 minutes, les Bâlois étaient balotage favorable pour le retour à domicile. Menés au score par un doublé de Nicolas Gonzalez (35e, 72e), les Suisses avaient réduit le score par Zeki Amdouni (55e). Un score identique au match aller qui a envoyé les deux équipes en prolongations. Et alors qu'on semblait se diriger vers la séance de tirs au but, Antonin Barak est venu délivrer la Viola au bout du temps additionnel (120e+9), anormalement long en raison d'une interruption du match suite au malaise d'un spectateur en tribunes.

Le club de Florence, actuel 8e de Serie A, se qualifie pour la quatrième finale de son histoire en Coupe d'Europe, la première depuis 1990. Le dernier – et seul – titre continental de la Viola remonte lui à 1961, avec un sacre lors de la Coupe des vainqueurs de coupe (C2), aujourd'hui disparue. Les hommes de Vincenzo Italiano ont maintenant trois semaines pour préparer le match le plus important de leur saison face à West Ham, le 7 juin prochain.