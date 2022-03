DIRECT. Rennes-Leicester : les Bretons doivent encore marquer pour se qualifier... Suivez le huitième de finale retour de Ligue Europa conférence

Gagner avec plus de deux buts d'avance, voilà la mission des Rennais, jeudi 17 mars, dans leur antre du Roazhon Park à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence. Battus 2-0 par les Foxes, les joueurs de Bruno Genesio se sont compliqués la tâche dans un match où ils rivalisaient avec Leicester. Mais les Anglais ont su être efficaces, ce qui a manqué aux Bretons. Le deuxième but encaissé en fin de match dans les arrêts de jeu condamne les Rouge et Noir à l'exploit à domicile.

Mais avec l'abolition de la règle du but à l'extérieur, les coéquipiers de Gaëtan Laborde ont moins à craindre d'un but anglais qui les obligerait à s'imposer de trois buts pour se qualifier. D'autant plus que Rennes sait marquer. Auteurs de 57 réalisations en 28 rencontres de Ligue 1, les joueurs de Bruno Genesio restent sur un succès retentissant 4-2 face à l'Olympique Lyonnais. Un score qui leur permettrait d'arracher les prolongations.