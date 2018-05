Ligue Europa : à Marseile, les supporters sont à fond pour le dernier entraînement de l'OM avant le départ pour Salzbourg

A la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa face à Salzbourg, plus de 300 supporters de l'Olympique de Marseille sont venus encourager leurs joueurs lors du dernier entraînement mercredi, à la Commanderie.

Drapeaux, fumigènes, banderoles... Plus de 300 supporters de l'Olympique de Marseille ont attendus les joueurs à la sortie de l'entraînement mercredi, au centre de la Commanderie, à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa face aux Autrichiens de Salzbourg. À l'aller, les Marseillais s'étaient imposés 2-0 au stade Vélodrome.

La dernière fois que l'OM a connu une telle fièvre européenne, c'est en 2004 : cette année-là, les Provençaux se sont inclinés en finale face à Valence (2-0). "Ça fait 14 ans qu'on n'a pas connu ça. Une nouvelle génération est en train de découvrir ce qu'est une coupe d'Europe. Nous, l'ancienne génération, on doit unir nos efforts pour pousser notre équipe et soulever la coupe", commente un supporter.

Deux heures d'attente avant de voir leurs héros

Après la victoire à l'aller 2-0 à domicile, un autre soutien marseillais souhaite "un petit match nul" en Autriche.

Je me suis fait tatouer le nom de Kostas Mitroglou sur le mollet. Pour moi, c'est le meilleur attaquant d'Europe, et il va marquer en finale !Un supporter marseillaisà franceinfo

Après deux heures d'attente, c'est la récompense pour les fans : ils ont pu enfin aller à la rencontre de leurs héros. "Je stresse, mais j'y crois tellement... c'est un truc de ouf !", sourit une supportrice. "Depuis petit, on n'a qu'un rêve : c'est voir l'OM gagner. On espère qu'ils vont gagner cette demi-finale, puis remporter la coupe. On la voit déjà bien sûr !", confie un supporter.

La ville de Marseille organise gratuitement la retransmission en direct du match jeudi 3 mai à 21h05 au stade Vélodrome : on attend 22 400 spectateurs devant un écran géant de 100 mètres carrés.