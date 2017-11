VIDEO. Ligue des champions : le but mémorable d'Antoine Griezmann face à l'AS Roma

Et but ! Après un début de saison assez difficile, le Français Antoine Griezmann a marqué les esprits, mercredi 22 novembre, en inscrivant un but désicif contre l'AS Roma en Ligue des champions sur un magnifique retourné acrobatique. L'attaquant de l'Atlético Madrid a ouvert le score – le club madrilène l'a finalement emporté 2-0 – et permet ainsi à son équipe de conserver une petite chance d'accéder aux huitièmes de finale de la compétition.

⚽️ UEFA Champions League : Antoine Griezmann délivre l'Atlético d'un superbe ciseau !!! #ATMASR pic.twitter.com/rszR1zQujr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 22, 2017

Buteur acrobatique puis passeur décisif pour Kevin Gameiro, Antoine Griezmann s'est ainsi racheté avec l'Atlético Madrid. Comme le rappelle Europe 1, l'attaquant avait été sifflé par ses supporters samedi soir, lors du match nul entre l'Atlético et le Real Madrid. Le joueur français avait été critiqué pour son manque d'efficacité ces derniers temps.

Il retrouve (enfin) le chemin des filets

Cela faisait huit matchs que "Grizi" n'avait plus marqué. "Les buts font du bien au moral, bien à la tête", a réagi son coéquipier Kevin Gameiro en zone mixte. "Il a marqué et c'est un poids qu'il s'est enlevé des épaules", a poursuivi Lucas Hernandez, défenseur de l'Atlético, toujours au sujet d'Antoine Griezmann.