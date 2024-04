PSG-Barcelone : Beraldo à la dérive, Mbappé décevant, Dembélé décisif... Les notes des Parisiens après le quart de finale aller

Le PSG est condamné à l'exploit. Les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes en quart de finale aller face au FC Barcelone (2-3), et devront l'emporter au stade olympique de Montjuic pour espérer rallier le dernier carré de la Ligue des champions. Dans un match riche en émotions et en buts, la défense parisienne a souffert face à la vitesse des attaquants adverses, à l'image de Lucas Beraldo. Les offensifs parisiens ont longtemps manqué de tranchant, avant l'entrée de Bradley Barcola, tandis que Vitinha a rayonné dans l'entrejeu.

Gianluigi Donnarumma : 3/10

Le gardien italien ne s'est jamais montré rassurant. Pas décisif dans sa sortie sur le premier but barcelonais (37e), son mauvais dégagement est aussi à l'origine de l'action du second (62e). Il doit certainement sortir sur le corner du troisième but des Blaugrana (78e). Il a alterné des bonnes sorties (5e, 24e), quelques arrêts sans grande difficulté (23e, 70e) et des sorties ou des relances trop hasardeuses (20e, 31e).

Marquinhos : 5/10

Titularisé en position de défenseur droit pour pallier la suspension d'Achraf Hakimi, le capitaine parisien a parfois souffert face à la vitesse de Raphinha, mais a gagné des duels importants (20e, 31e). Replacé dans l'axe de la défense en deuxième période, il a mieux contenu Robert Lewandowski que ses coéquipiers.

Lucas Hernandez : 4/10

Moins en souffrance que son compère de charnière en première période, il a néanmoins été régulièrement battu au duel et pris dans son dos par Raphinha, mais une sortie prompte de Donnarumma l'a sauvé dès la 5e minute. Replacé au poste de latéral droit en seconde période, il a bien dépanné.

Lucas Beraldo : 3/10

Le jeune défenseur central brésilien (20 ans) a, comme d'habitude, offert quelques relances de qualité (28e). Mais il a surtout été malmené par Robert Lewandowski de bout en bout, le laissant se retourner sur l'action de l'ouverture du score (37e) et lâchant le marquage sur le corner où le Polonais a failli marquer de la tête (20e). Fébrile et maladroit, il a aussi commis plusieurs fautes grossières (12e, 16e).

Nuno Mendes : 6/10

Le latéral portugais a été le plus actif des défenseurs parisiens, donnant plusieurs bons ballons (5e, 46e). Il a sauvé un but sur sa ligne, sur un corner repris par Lewandowski (20e), et effectué plusieurs bons retours défensifs (76e), mais a été pris dans son dos par Raphinha sur le deuxième but barcelonais (62e).

Vitinha : 7/10

Il a été le chef d'orchestre du Paris Saint-Germain. En première période, le Portugais a été le garant de la relative maîtrise parisienne dans l'entrejeu, montant en puissance pour apporter le danger par de belles percées (18e, 47e), jusqu'à inscrire le second but du PSG après un bel appel (50e). Il a aussi délivré quelques passes parfaitement senties vers le but adverse (71e, 75e).

Fabián Ruiz : 4/10

Il a vagabondé entre les lignes, souvent assez haut sur le terrain, semblant ne jamais entrer dans son match, et a rarement été bien servi. Il signe une passe décisive en glissant le ballon à Vitinha avec beaucoup de vista sur le deuxième but parisien (50e). Remplacé par Gonçalo Ramos à la 85e minute.

Kang-In Lee : 4,5/10

Aligné au milieu de terrain par Luis Enrique, le Sud-Coréen n'a pas apporté la créativité attendue. Il a souvent été trop passif, comme quand Joao Cancelo l'a devancé sur une relance de Marquinhos (41e), avant de se montrer beaucoup plus actif et percutant en début de deuxième période. Remplacé par Warren Zaïre-Emery à la 61e minute.

Ousmane Dembélé : 6/10

Comme souvent, l'ailier français a été le dynamiteur du Paris Saint-Germain. Il a longtemps bafouillé son football, avec beaucoup de déchet dans ses tentatives de dribbles et de centres (3e, 8e). Mais c'est lui qui, sur un exploit individuel, a relancé le PSG en feintant Frenkie De Jong avant d'expédier une frappe limpide sous la barre (48e).

Kylian Mbappé : 5/10

Capable de bonnes percussions (57e, 59e), mais trop rarement trouvé dans des positions dangereuses, le numéro 7 du Paris Saint-Germain n'a pas su se montrer décisif. Il a parfois bien combiné avec ses coéquipiers (29e), mais sans jamais véritablement percer la défense blaugrana.

Marco Asensio : 3/10

Il était l'une des surprises du onze de départ. L'ancien du Real Madrid a traîné sa misère entre le couloir gauche et l'entrejeu, sans jamais trouver sa place ni se montrer véritablement utile. Rarement trouvé et trop neutre, son unique frappe sans danger captée par Ter Stegen (11e) illustre son impuissance. Remplacé à la mi-temps par Bradley Barcola.

Bradley Barcola : 6/10

Entré à la place de Marco Asensio, il a incarné le dynamisme retrouvé des Parisiens en seconde période. Il fixe bien la défense pour amener l'action du premier but parisien (50e), et a touché la barre sur une belle frappe quelques minutes plus tard (55e). Le Gone de formation a apporté de la profondeur sur la droite de l'attaque, mais a parfois manqué de justesse dans le dernier geste.