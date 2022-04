Ligue des champions : record d'affluence attendu au Parc des Princes pour PSG-Lyon, le football féminin investit les plus grands stades

Chaude ambiance en perspective. Plus de 37 000 spectateurs sont attendus au Parc des Princes, samedi 30 avril, pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et l'OL. Un chiffre annoncé mercredi par le club parisien et qui pourrait encore gonfler avant le coup d'envoi. Un record national qui détrônera les 30 661 spectateurs de Lyon-PSG en championnat de D1 Arkema, le 16 novembre 2019, au Groupama Stadium.

Ces affluences sont-elles signe d'une bonne vitalité du football féminin en France ? Pour Carole Gomez, assistante diplômée en sociologie du sport à l'Université de Lausanne, "c'est une très bonne nouvelle et ce sera intéressant d'observer la suite pour voir si ça se pérennise, ou si c'était juste une exception qui confirme la règle". Après avoir longtemps souffert d'un manque de public, devenu un argument pour ses détracteurs, le football féminin semble rassembler de plus en plus.

Les Barcelonaises célébrant leur victoire en demi-finale de Ligue des champions face à Wolfsburg, dans un Camp Nou à guichets fermés, le 22 avril 2022. (ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO via AFP)

La preuve par l'image avec le Camp Nou, à guichets fermés à deux reprises cette saison pour sa section féminine. En demi-finale aller de Ligue des champions face à Wolfsburg, les Blaugranas ont évolué devant plus de 91 000 spectateurs, établissant alors un record mondial dans une compétition reconnue par la Fifa. Un soutien qui porte les tenantes du titre, qui n'ont fait qu'une bouchée des Allemandes (5-1).

La France battue dans les tribunes par l'Espagne

Ce record est un symbole du développement exponentiel du football féminin en Espagne. Longtemps en retard, les Ibériques ont vu le FC Barcelone retrouver de sa superbe et observent l'éclosion du Real Madrid. Déjà en 2019, le Wanda Metropolitano avait accueilli plus de 60 000 personnes pour une rencontre entre l'Atlético et le Barça. Des chiffres pas observés dans l'hexagone, mais difficiles à comparer.

"Ce n'est pas le même lien avec le sport qu'en France. Le supportérisme est beaucoup plus large, ancré dans les mœurs et les familles. La façon d’aller voir les matchs n'est pas la même" Carole Gomez à franceinfo: sport

Les liens forts qui unissent les supporters à leur club commencent tout de même à se développer en France, concernant les sections féminines. L'association Lyon 1950 du virage Sud de l'OL a ainsi ouvertement affiché son soutien aux Fenottes dans les tribunes du match aller. Idem pour le collectif Ultras Paris, qui a assisté à plusieurs matchs de la section féminine. Une tendance qui se développe en France mais qui est, à Lyon comme à Paris, inscrite dans un mouvement de protestation contre les performances décevantes de l'équipe masculine.

La Ligue des champions voit grand

La bataille des stades semble, elle, avoir été gagnée. Lors des quarts de finale, sept des huit rencontres se sont disputées dans les enceintes principales des clubs engagés. Seul le Real Madrid n'a pas accueilli son quart de finale au stade Santiago Bernabeu, mais a préféré son stade Alfredo Di Stefano. Autre signe du développement par les stades, la finale se disputera au Juventus Stadium, qui peut accueillir plus de 40 000 spectateurs, bien loin des 18 000 places de Göteborg l'an dernier.

"Les gens viennent si tu les fais venir de la bonne manière", a commenté Ada Hegerberg dans une interview à L'Equipe Magazine. L'attaquante norvégienne s'est également réjouie de jouer au Parc des Princes le match retour. Pour la même affiche en huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG avait opté pour le Camp des Loges, provoquant l'incompréhension de certaines joueuses.

Des meilleurs stades pour une meilleure réalisation

Des centres d'entraînement plutôt que des stades, un choix au coeur des critiques à l'aube du prochain Euro, organisé en Angleterre cet été. Trois matchs seront disputés au Manchester City Academy Stadium. "Le football féminin fait deux pas dans la bonne direction, mais des choses comme celles-ci se produisent et vous reculez d'un pas", avait réagi, sur le podcast The Pitch, l'Islandaise Sara Gunnarsdottir, qui devra jouer deux matchs de poule sur ces terrains. "Le message symbolique est catastrophique et d’un point de vue technique, il n’y a qu’une caméra centrale, ce qui ne rend pas le match agréable à voir", explique Carole Gomez.

Un problème également observé en championnat de France où beaucoup de sections féminines se retrouvent sur les terrains d'entraînement et ne bénéficient pas d'une bonne réalisation. Un manque de visibilité qui se traduit également dans la diffusion. La demi-finale franco-française de Ligue des champions ne sera pas retransmise à la télévision, mais seulement en direct sur Youtube par DAZN. Preuve, s'il en fallait encore une, qu'il reste du chemin à parcourir.