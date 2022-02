Ligue des champions : Liverpool s'offre l'Inter Milan et prend un avantage conséquent avant le huitième de finale retour

La manière n'était pas la meilleure, mais le résultat est idéal. Liverpool a décroché un succès précieux chez l'Inter Milan en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, mercredi 16 février (2-0). De quoi envisager sereinement le match retour prévu à domicile, le 8 mars.

L'équipe de Jürgen Klopp a attendu la 75e minute pour cadrer son premier tir et trouver la faille grâce à un corner d'Andrew Robertson parfaitement coupé de la tête par Roberto Firmino au premier poteau. Mohamed Salah s'est chargé de porter la marque à 2-0 et ainsi enterrer une équipe milanaise qui a avait pourtant eu les occasions les plus franches du match.

63% - Mohamed Salah (33), Sadio Mané (21) et Roberto Firmino (18) ont inscrit 63% des 114 buts de Liverpool en Ligue des Champions sous Jürgen Klopp. Trio. #INTLIV pic.twitter.com/ENruFrrrL0 — OptaJean (@OptaJean) February 16, 2022

Firmino et Salah pour emballer le match

Hakan Çalhanoğlu avait fracassé la barre d'une reprise de volée dans l'angle fermé en première période (16e) et Edin Džeko avait vu un but lui être refusé pour hors-jeu (60e). Les joueurs de Simone Inzaghi n'ont pas été récompensés de l'impact ajouté au retour des vestiaires, peut-être par manque de précision dans le dernier geste. Ils bouclent d'ailleurs le match avec aucun tir cadré (9 tentés).

En face, c'est l'entrée de la recrue hivernale Luis Diaz, à la place de Sadio Mané, qui a revitalisé les Reds à partir de l'heure de jeu. À défaut de briller dans le cours du jeu, ces derniers se sont appliqués sur phase arrêtée pour exploiter au maximum la qualité de centre de leurs latéraux, Alexander-Arnold et Robertson. Sans être éblouissant, Liverpool a réussi à prendre une grosse option avant le match retour, prévu à Anfield.