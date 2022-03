Foot : Lille éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite à domicile contre Chelsea

La marche était trop haute. Malgré une prestation convaincante, comme lors du match aller, le Losc n’est pas parvenu à renverser Chelsea au stade Pierre-Mauroy, mercredi 16 mars (1-2), en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

"Bien sûr qu’on y croit, sinon on ne serait pas venus !" Sur le parvis du stade Pierre-Mauroy avant le match, les supporters lillois rêvaient d’une qualification. Pour essayer d’accrocher ce rêve, le public rouge et blanc a répondu présent en poussant ses joueurs comme rarement, même dans les loges VIP. Accueillis par des fumigènes à leur descente du bus, les Dogues ont ensuite été acclamés par les quelque 50 000 supporters présents, qui ont ensuite repris la fin de l’hymne de la Ligue des champions à pleins poumons, alors que pas moins de trois tifos étaient déployés en tribune.

Un match, trois tifos ! Les supporters lillois sont chauds alors que retentit l’hymne de la Ligue des champions #LOSCCHE @francetvsport @franceinfo pic.twitter.com/FYawVATtCW — Hortense Leblanc (@hortense_lblnc) March 16, 2022

Croyant en leur bonne étoile, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont montré un visage conquérant. Cohérents, plus justes techniquement et appliqués dans leur pressing, ils ont tenu tête aux tenants du titre et se sont même offert le luxe d’ouvrir le score sur penalty grâce à Burak Yilmaz (38e minute). Plein de sang-froid alors que le public scandait son nom, le Turc a trompé Edouard Mendy. Malheureusement pour les Dogues, leurs espoirs de revenir à hauteur de Chelsea ont rapidement été douchés. A quelques secondes du retour aux vestiaires, Christian Pulisic a permis aux Blues, vêtus de jaune pour la soirée, d’égaliser sur l’une des rares actions dangereuses de Chelsea en première période.

L'efficacité clinique anglaise

Alors que Lille accueillait pour la première fois un huitième de finale de Ligue des champions – son seul huitième de finale avait été délocalisé au stade Bollaert de Lens en 2007 – les Nordistes ont voulu faire honneur à la plus prestigieuse des compétitions européennes et ont repris leur marche en avant en seconde période. Cependant, une nouvelle fois, ils pourront regretter de ne pas avoir mis davantage les Londoniens en danger sur leurs phases offensives. Alors que Xeka venait de trouver le poteau de la tête peu après l’heure de jeu, les Dogues ont été punis dans la foulée par le réalisme de Chelsea, avec un but de César Azpilicueta, réveillant les 2 000 fans de Chelsea jusqu’alors muets.

Huit tirs de chaque côté, un seul cadré côté lillois contre quatre pour les champions d’Europe... Les statistiques ne mentent pas et traduisent l’écart de niveau et d’expérience des deux adversaires du soir. Le Losc paye pour apprendre. Les Dogues auront au moins quitté le stade sous les applaudissements nourris de leurs supporters à la voix cassée. Les Blues rejoignent quant à eux Villareal, Liverpool, Manchester City, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne en quarts de finale.