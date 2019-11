Ligue des champions : le PSG arrache un match nul face au Real Madrid (2-2) et termine premier du groupe A

Les Parisiens ont été en difficulté tout au long du match mais ils ont réussi à se réveiller dans les dix dernières minutes.

Le PSG a souffert, mardi 26 novembre, en Ligue des champions. Les Parisiens ont arraché un match nul face au Real Madrid (2-2) et terminent 1er du groupe A. Le club de la capitale française a été en difficulté tout au long de la rencontre mais il s'est réveillé dans les dix dernières minutes. Avant l'issue du match, le PSG et le Real Madrid étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale après le match nul (1-1) entre Galatasaray et Bruges.

1er - Paris est assuré de terminer 1er de son groupe de Ligue des Champions pour la 5e fois depuis l’instauration de la nouvelle formule en 2003/04 après les éditions 2012/13, 2013/14, 2017/18 et 2018/19



C’est un record pour une équipe française sur la période



Soulagement. — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2019

Karim Benzama est l'auteur d'un doublé pour les Madrilènes. A la 79e minute, ils mènent 2-0. Mais aussitôt, une grossière erreur des Espagnols permet à Kylian Mbappé de marquer. Deux minutes plus tard, Pablo Sarabia, qui vient d'arriver sur le terrain, égalise.

"On n'a pas été assez courageux en première mi-temps, on aurait pu faire mieux. Mais en deuxième période, on a montré de la personnalité et du caractère", a réagi Marco Verrati après le coup de sifflet final.