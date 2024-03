Ligue des champions : le Paris Saint-Germain encore sauvé par Tabitha Chawinga face au BK Häcken

Une victoire sur le fil. Comme leurs homologues de l'Olympique lyonnais mardi soir, les Parisiennes ont attendu la fin de leur quart de finale aller de Ligue des champions pour s'imposer 2-1 face au BK Häcken, mercredi 20 mars. Un succès que le Paris Saint-Germain doit de nouveau à Tabitha Chawinga, meilleure buteuse du club et du championnat de France. Le club de la capitale prend une option pour la qualification en demi-finale, où il croiserait l'OL.

Les joueuses de Jocelyn Prêcheur avaient fait le plus dur lorsque l’Américaine Eva Gaetino, qui vivait sa première rencontre en Ligue des champions, a ouvert le score sur un coup franc de Sakina Karchaoui remis de la tête par Tabitha Chawinga (0-1, 23e). En face, Häcken a su profiter de la naïveté de la jeune Thiniba Samoura, 20 ans, pour obtenir un penalty après un coup de coude dans la surface, que Rosa Kafaji a transformé en deux temps (1-1, 42e). Un match nul qui a tenu jusqu'à ce qu'Amalie Vangsgaard ne serve la buteuse malawite, seule au second poteau (1-2, 74e).

Chawinga en sauveuse, Kiedrzynek pour consolider la victoire

Privée pour la rencontre de sa partenaire habituelle en pointe Marie-Antoinette Katoto, victime d’un coup, Tabitha Chawinga a encore fait parler d’elle. En délivrant une offrande et un but, la Malawite a ainsi signé mercredi sa 22e réalisation et sa 13e passe décisive de la saison toutes compétitions confondues. Un bilan qui aurait pu être alourdi d’un but supplémentaire si l’attaquante parisienne n’avait pas été signalée hors-jeu sur un contre (53e). Sa finition et sa puissance ont encore été déterminantes pour dynamiter un bloc suédois très hermétique.

Derrière elle, la gardienne polonaise du PSG Katarzyna Kiedrzynek a elle aussi tenu son rang, comblant souvent les quelques lacunes d’une ligne défensive à trois pas encore tout à fait rodée. Comme lorsqu’elle s'est interposée devant Clarissa Larisey, qui filait seule au but après une remise de la tête hasardeuse d’Elisa De Almeida (27e).

Elle avait même dans un premier temps repoussé le penalty de Rosa Kafaji, avant de voir cette dernière se reprendre au second poteau (42e). Son intervention en toute fin de match sur une nouvelle frappe sèche de la numéro 8 de Häcken après une perte de balle de Sandy Baltimore (84e) a conclu une partie réussie, à la hauteur de la prestation de son homologue suédoise, qui a longtemps repoussé les assauts parisiens. Le Paris Saint-Germain jouera son quart de finale retour au Parc des Princes, jeudi 27 mars, pour sceller sa qualification.