Ligue des champions : l'Atlético de Madrid écarte Manchester United et rejoint les quarts de finale

Comme pour le PSG, les individualités ne les auront pas sauvés. Cristiano Ronaldo et les Red Devils ont été éliminés en huitièmes de finale de Ligue des champions, mardi 15 mars, en s'inclinant contre l'Atlético de Madrid à domicile au match retour (0-1, après le 1-1 de l'aller).

Face à un adversaire solide et réaliste, Manchester United a manqué d'idées et n'a surtout pas su répondre à l'ouverture du score de Renan Lodi juste avant la pause.

Lodi conduit l'Atlético en quarts

Seul au deuxième poteau, le défenseur latéral brésilien a repris de la tête un très bon centre d'Antoine Griezmann pour tromper David De Gea, qui semblait avoir anticipé une tentative croisée (41e). Les Red Devils ont eu davantage d'occasions.

Le jeune Anthony Elanga (19 ans) est passé à un cheveu d'ouvrir le score dès la 13e minute en coupant un bon centre de Bruno Fernandes, mais le crâne de Jan Oblak en a décidé autrement. Une autre grande opportunité n'a pas été convertie quand la tête de Raphaël Varane a encore trouvé le gardien slovène sur sa route (77e), lequel termine la rencontre avec cinq arrêts à son actif.

2 - C’est la 2e saison consécutive que les quarts de finale de Ligue des Champions se joueront sans Cristiano Ronaldo et/ou Lionel Messi, alors qu'au moins un des 2 joueurs était présent lors des 15 éditions précédentes. Absences. #MUNATL pic.twitter.com/pOcTMUb7sq — OptaJean (@OptaJean) March 15, 2022

Au final, le "Cholismo" a encore frappé. Les principes de Diego Simeone, qui guident et formate l'équipe espagnole depuis 2011, ont été appliqués avec succès. Un bloc défensif compact, beaucoup d'efforts, des projections rapides et de l'efficacité face au but adverse ont encore prouvé (s'il le fallait) que dominer n'est pas gagner. Un an après être passé à la trappe à ce stade de la compétition face au futur vainqueur Chelsea, l'Atlético est de retour en quarts de finale et connaîtra l'identité de son adversaire vendredi.