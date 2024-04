Ligue des champions : "Joueur le plus décisif" de Manchester City, Phil Foden a fait son entrée dans la cour des grands

Après six saisons d'apprentissage, le joueur de 23 ans est la principale menace de Manchester City cette saison et l'un des tous meilleurs joueurs d'Europe.

Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Junior, tous sont attendus lors de l'affiche de rêve entre Manchester City et le Real Madrid, mardi 9 avril, en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et pourtant, le joueur qu'il faudra garder le plus à l'oeil n'est peut-être pas l'un d'entre eux. Joueur "le plus décisif" pour City cette saison, dixit son entraîneur Pep Guardiola, Phil Foden marche sur l'eau en 2023-2024.

21 buts, 10 passes décisives, avec un triplé épatant en guise de dernière sortie, mercredi dernier contre Aston Villa. La saison n'est pas encore terminée que le polyvalent offensif anglais est déjà certain qu'elle restera comme un millésime. Pour Pep Guardiola, c'est simple, "c'est le joueur de la saison" malgré la rude concurrence en Premier League. "C'est un joueur de très grande classe. Il a un sens du but incroyable. Quand il a le ballon, qu'il attaque la dernière ligne, vous vous dites 'Oh il va marquer !'. Vous avez cette sensation que tirer, c'est comme appuyer sur la gachette pour lui", s'est emballé le manager espagnol la semaine dernière.

Plus talentueux que Messi pour Guardiola

Mi-artilleur, mi-funambule, Foden est un joueur unique en son genre, presque anachronique. Le ballon lui colle au pied, pratique pour avoir constamment un temps d'avance sur l'adversaire, un peu comme un certain Lionel Messi (toutes proportions gardées).

Petit (1,71m) et chétif, le gamin de Stockport, une ville du Grand Manchester, s'épanouit dans le championnat réputé comme le plus physique au monde, à une ère où les plus grands clubs européens forcent leurs pépites à passer beaucoup de temps en salle de musculation. Sa grande polyvalence, qui lui permet d'évoluer à tous les postes de la ligne offensive, est un atout dont n'hésite pas à se servir Guardiola, mais qui l'empêche de se fixer à un poste en tant que titulaire indiscutable.

En sélection, Gareth Southgate a attendu l'automne dernier pour lui offrir une promotion. Ce dernier ne considérait encore Phil Foden (33 sélections, 4 buts) que comme une option en sortie de banc au début de la dernière Coupe du monde.

Il s'était même privé de ses services lors d'une soirée fermée contre les Etats-Unis (0-0), ce qui n'avait pas plu à beaucoup de gloires du football anglais, dont Wayne Rooney. "Il serait un élément clé de mon onze de départ si j'étais le coach de l'Angleterre. Techniquement, il est le meilleur footballeur que l'Angleterre ait", avait-il pesté dans les colonnes du Times [article en anglais, payant]. Southgate s'était justifié de la sorte : "Nous ne pensions pas que c'était un match pour que Phil joue au milieu parce qu'il ne joue pas ce rôle pour son club".

Pourtant, la position préférentielle de l'actuel deuxième meilleur buteur de Premier League (14 buts, derrière les 17 réalisations de son coéquipier Haaland) est sûrement celle de milieu avancé. C'est surtout qu'il doit composer dans l'ombre de Kevin de Bruyne depuis ses premiers pas chez les professionnels. Aujourd'hui, Julian Alvarez et Bernardo Silva sont des joueurs qui ont tendance à occuper les mêmes zones que lui. C'est pourquoi il doit régulièrement évoluer dans un rôle d'ailier, tantôt à gauche, tantôt à droite, ce qui permet également de limiter les risques liés à ses lacunes défensives.

Encore une marche à franchir

"Il est ouvert d'esprit, mais il doit encore améliorer sa compréhension du jeu. Il doit se concentrer sur certaines choses, en particulier sur la tension. Parfois, il est un peu distrait", a rappelé Pep Guardiola la semaine dernière, pas rassasié malgré le triplé de son poulain. C'est l'Espagnol qui l'a jeté dans le grand bain à l'âge de 17 ans, directement en Ligue des champions le 21 novembre 2017 contre le Feyenoord Rotterdam. Depuis, Phil Foden a disputé 261 rencontres sous les couleurs de son club de coeur, soulevant 16 trophées sur son passage, dont cinq titres de champion d'Angleterre et la Ligue des champions en 2023.

Guardiola reste le plus grand fan de ce talent 100% made in Manchester City. "Je ne lui ai peut-être pas dit directement, mais il est le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu en tant que footballeur ou entraîneur. Il a tout pour devenir l'un des tous meilleurs, et pas seulement en Angleterre", s'était enflammé en juillet 2019 celui qui a pourtant dirigé Lionel Messi, Xavi ou encore Iniesta. Pourtant, entre l'éclosion, très précoce, et son installation comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Phil Foden aura pris son temps. Un an après ne pas avoir été une première option dans le sacre de son équipe en C1, il lui reste encore à être l'acteur principal d'un gros match de Ligue des champions. L'occasion est idéale, mardi, face au géant madrilène.