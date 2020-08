Ligue des champions : face à Manchester City, les Lyonnais "ont leur chance, il faut qu'ils la jouent à fond", estime Bruno Genesio

L'ancien entraîneur de Lyon, vainqueur à l'époque contre les citizens, estime sur franceinfo que l'OL peut créer la surprise et atteindre le dernier carré de la compétition.

Les footballeurs de l'Olympique Lyonnais "ont leur chance, il faut qu'ils la jouent à fond et qu'ils n'aient pas de regrets, surtout à la fin du match", estime l'ancien entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, samedi 15 août sur franceinfo, alors que les Lyonnais affrontent Manchester City ce samedi soir à 21h en quart de finale de Ligue des Champions.

Lyon doit prendre "des risques"

"Dans le contexte actuel, sur un match en terrain neutre, sans spectateur, tout est toujours possible, même si la tâche s'annonce très, très compliquée", poursuit Bruno Genesio. "On reconnaît les qualités de Manchester City et on sait qu'ils ont fait de la Ligue des champions un objectif prioritaire cette année puisqu'ils n'ont pas eu le titre de Premier League, donc ce sera un match très, très compliqué. Mais le football - c'est pour ça qu'on l'aime - est fait de grosses surprises et parfois des résultats qui peuvent être improbables".

Leur qualification contre la Juventus Turin "doit leur donner de la confiance pour ce match même si là, il faudra l'emporter pour se qualifier". Lyon doit "prendre des risques, poser des problèmes avec le ballon et ne pas faire que subir", enchaine son ancien entraîneur.

C'est ce que l'on avait bien réussi, nous, lorsqu'on avait gagné en 2018, en alternant des phases de pressing haut, on avait réussi à gagner deux ballons très haut sur les deux buts qu'on avait marqué. On s'expose quand on joue de cette manière-là, mais je pense que c'est la seule façon d'espérer la victoire.Bruno Genesioà franceinfo

Bruno Genesio se souvient que c'est au milieu de terrain "qu'on avait été très performant ce jour-là. On avait eu bien sûr une rigueur défensive et une discipline extraordinaire. (…) Je pense qu'il faut que Lyon réédite ce même genre de performance, même si on sait très bien que c'est toujours difficile face à cette équipe-là", conclut-il.