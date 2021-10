Ligue des champions : deux supporters de Bruges incarcérés après l'agression d'un fan de Manchester City

Peu de temps après la défaite à domicile du Club Bruges face à Manchester City (1-5), mardi 19 octobre, des supporters brugeois ont agressé un fan mancunien sur une aire d'autoroute située près de Gand. Deux d'entre eux ont été incarcérés, a annoncé le parquet de Gand, jeudi 21 octobre.



Guido De Pauw, un Belge de 63 ans, qui portait une écharpe aux couleurs de l'équipe anglaise, se l'est fait subtiliser par un supporter adverse à l'intérieur de la station-service. Il était accompagné d'un petit groupe de fans de Manchester City, dont son fils Jurgen, animateur d'un groupe belge de supporters des Skyblues. Une altercation a ensuite eu lieu sur le parking, au cours de laquelle le sexagénaire a été violemment frappé.

La victime est dans le coma

Deux jours après l'agression, M. De Pauw "est toujours dans le coma mais son état est désormais stable", a précisé le parquet dans un communiqué. Mercredi matin, c'est son fils qui avait évoqué le premier la violente altercation, par un message sur Facebook, dénonçant un acte d'une "violence insensée" et présentant son père comme "laissé pour mort" par ses agresseurs.

Cinq suspects, quatre hommes dans la vingtaine et un quadragénaire, ont été rapidement interpellés, avait indiqué le parquet mercredi. Ils ont été présentés jeudi à un juge d'instruction qui les a tous inculpés pour "négligence coupable", l'équivalent de la non assistance à personne en danger.

Deux des cinq font face à des charges plus lourdes, l'un étant suspecté aussi de "vol avec violence aggravée", l'autre de "coups et blessures volontaires", a souligné le parquet. Les trois hommes, jugés moins directement responsables, évitent l'incarcération. Mais leur remise en liberté est assortie de conditions strictes à savoir l'interdiction d'assister à des matchs de football et de fréquenter des clubs ou cafés de supporters.

We are all with you! https://t.co/IosqUoS4Vr — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) October 20, 2021

Dès mercredi, le milieu de terrain Kevin De Bruyne, star belge de Manchester City, avait témoigné son soutien au supporter agressé. "Nous sommes tous avec toi", a-t-il écrit sur Twitter. Les deux clubs, Bruges et Manchester City, ont également condamné l'agression.