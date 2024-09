Kylian Mbappé buteur pour sa première avec le Real Madrid en Ligue des champions

Nouvelle saison, nouvelle formule. La Ligue des champions faisait sa rentrée, mardi 17 septembre. La grande curiosité de cette première soirée était le premier match de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid dans la compétition, face à Stuttgart. Sans livrer la meilleure prestation de sa carrière, le capitaine de l'équipe de France s'est montré au rendez-vous en inscrivant le premier but de son équipe, malmenée mais finalement victorieuse face à une équipe allemande décomplexée (3-1).

Il aura eu le mérite d'inscrire un vrai but de finisseur, alors que des doutes persistent sur sa capacité à briller dans un rôle d'attaquant de pointe. Vingt-quatre secondes après la mi-temps, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets, en glissant, pour conclure le gros travail de Rodrygo sur son côté droit (46e). Après la déception de son été et son Euro manqué, Kylian Mbappé en est déjà à cinq buts en sept matchs avec les Merengues. S'il est encore loin de son meilleur niveau, l'ex-Parisien a rassuré sur le plan physique.

Buteur, puis discret

Il s'est montré capable de se créer des situations balle au pied, en utilisant ses dribbles et un peu de son explosivité sur le côté gauche pour ensuite tenter s'ouvrir un angle de frappe sur son pied droit. En revanche, les automatismes avec ses compères de l'attaque sont encore loin d'être évidents et il n'a plus tiré qu'une seule fois après son but (sept frappes au total). Plus largement, l'embouteillage de stars (Vinicius Jr, Rodrygo, Jude Bellingham) dans le secteur offensif du Real Madrid montre déjà quelques limites. Le bloc équipe de l'insubmersible tenant du titre a souvent donné l'impression d'être coupé en deux en phase défensive.

KYLIAN MBAPPEEEEE ⚽️



Le Français inscrit son premier but en Ligue des champions avec Le Real Madrid 🔥



Que dire de la passe de Tchouaméni et du service 5 ⭐️ de Rodrygo !#RMAVfB | #UCL pic.twitter.com/YGCCj8UH55 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Cela lui a valu de subir l'égalisation, signée Deniz Undav (68e), et de devoir s'arracher pour repartir avec les trois points. Et la lumière n'est pas venue de Kylian Mbappé. Le défenseur Antonio Rüdiger a redonné l'avantage aux siens sur corner (83e). Puis le jeune Endrick (18 ans) a pris la lumière et tué le suspense dans le temps additionnel en ignorant les appels de Mbappé et Vinicius pour marquer de l'extérieur de la surface le but du 3-1.

Pour voir un international français briller mardi soir, il fallait plutôt avoir un œil du côté de Munich, où le néo-Bavarois Michael Olise a été auteur d'un doublé face au Dinamo Zagreb dans la victoire de son équipe (9-2, record de buts inscrits en un match de Ligue des champions). Buteur avec Liverpool face à l'AC Milan (3-1), Ibrahima Konaté avait aussi le sourire, au contraire de Mike Maignan. L'indéboulonnable gardien des Bleus est sorti sur blessure, visiblement touché au genou, cachant son visage dans son maillot.