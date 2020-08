''Ici, il n'y a pas d'investisseurs qui injecte des millions'': au musée du FC Bayern, les supporters revendiquent fièrement les valeurs familiales de leur club préféré

Le musée du FC Bayern, à Munich, rappelle au visiteur l'impressionnant palmarès de la formation bavaroise. Et pour les supporters de passage, l'issue de la rencontre avec le PSG ce dimanche soir ne fait aucun doute

C’est le jour J pour le Paris-Saint-Germain et le Bayern de Munich qui s’affronteront dimanche 23 aout en finale de la Ligue des champions de football. Paris rêve d’un premier titre dans la compétition alors que pour le club bavarois, ce serait le sixième. Le Bayern affiche d’ailleurs un palmarès impressionnant. Le club le plus titré d’Allemagne a remporté tous les trophées possibles. Un musée, située dans l’enceinte du stade du Bayern, est d’ailleurs consacré aux exploits du club bavarois.

Pour Torsten, qui a parcouru 170 kilomètres pour vivre la finale à Munich ce soir, le musée du Bayern était une étape obligée, avec en sus, une séance photo devant le trophée de 2013, la dernière victoire du club bavarois en Ligue des champions. Le trophée est une réplique, certes, mais la vision de la Coupe ravive les souvenirs de cet architecte. ''Dès que je suis arrivé ici, explique-t-il, que j'ai vu toutes les coupes, cela m'a donné directement la chair de poule !''

Tous les ans, je me repasse la finale de 2013. Je me souviens de tout : Ribéry et Robben qui marque le but. Ce sont de superbes souvenirs.Torstenà franceinfo

Sur ses épaules, Torsten porte sur ses épaules son fils, Arjen, un prénom donné en hommage à l'ancienne star de Munich, Arjen Robben. ''FC Bayern, chantonne le petit garçon de trois ans, qui connait déjà par coeur l'hymne bavarois. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Weil wir in guten,wie in schlechten Zeiten zueinander stehen...'' (''FC Bayern, étoile du Sud, vous ne coulerez jamais. Parce que nous nous soutenons les uns les autres dans les bons comme dans les mauvais moments.'')

''Il règne un esprit de famille''

Au mur sont affichés les portraits des joueurs qui ont marqué l'histoire du Bayern. Une vitrine est consacrée à Franck Ribéry, Bixente Lizarazu figure en bonne place également. Le club, qui fête ses 120 ans cette année, insiste sur ses valeurs familiales, sur l'innovation, le respect de l'adversaire. ''Cette équipe a une âme'', renchérit Markus. C'est une fierté d'être supporteur du Bayern. Il règne un esprit de famille. Ici, il n'y a pas d'investisseurs qui injecte des millions dans le club. On se contente de donner ce que l'on a. Ce qui n'est pas le cas de Paris, malheureusement. Et c'est pour cela que je suis fier de faire partie de ce club depuis plus de vingt ans.''

Yann, de Cologne, a lui aussi choisi de passer le week-end à Munich. Il ressort du musée, fasciné par sa visite dans le temple du Bayern. ''L'endroit est fantastique, vraiment fantastique, s'enthousiasme-t-il. On ressent la puissance du Bayern ! On voit ce que l'équipe a déjà accompli. Elle a des joueurs très forts et j'ai comme l'impression que de nouveaux trophées vont bientôt arriver.'' Le dernier panneau du musée, sonne comme un avertissement pour les futurs adversaires du Bayern : il rappelle l'exploit de Robert Lewandowski en 2015 contre Valls Borgs. L'attaquant bavarois, qui jouera ce soir contre le Paris Saint-Germain, avait marqué cinq buts en neuf minutes.