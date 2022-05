Football : minichampionnat, pluie de matchs, un troisième club français directement qualifié... A quoi va ressembler la Ligue des champions en 2024

La révolution est en marche. Un an après avoir approuvé la réforme de sa Ligue des champions à l'horizon 2024, le comité exécutif de l'UEFA a adopté mardi 10 mai le format final de ces principaux changements. Voici ce qu'il faut en retenir.

Un minichampionnat à 36 clubs plutôt que des poules avec 32 équipes

Les huit poules pour répartir 32 équipes, c'est fini ! Il n'y aura désormais plus qu'une poule unique de 36 clubs.

Mais tout le monde ne s'affrontera pas. Chaque équipe disputera huit matchs (plutôt que les dix prévus lors du projet initial l'an dernier) contre autant d'équipes désignées par tirage au sort.

Un troisième club français qualifié d'office

Conséquence de l'élargissement du nombre de clubs, la France, cinquième nation au classement UEFA se voit dotée d'une troisième qualification directe. Le dernier club sur le podium français devait, auparavant, passer par un piégeux tour préliminaire en août. Il intégrera dès 2024, la poule unique pour tenter de se qualifier en phases finales.

Des barrages avant les huitièmes de finale

Les huit premières équipes de cette poule unique seront directement qualifiées pour les phases finales. Celles classées entre la 9e et la 24e places se retrouveront pour un barrage dans le but d'atteindre les huitièmes de finale. Une confrontation aller-retour en forme de 16e de finale pour ces équipes. Les 12 équipes classées au-delà de la 25e place seront directement éliminées.

Plus de matchs

Avec quatre équipes de plus et deux matchs supplémentaires par club, la première phase comptera donc 50 rencontres supplémentaires. Les huit confrontations aller-retour en barrages viennent également accentuer le nombre de matchs en C1.

⚽ Formats et listes d'accès pour les compétitions de clubs #UEFA à partir de 2024/25 finalisés!



2️⃣modifications

✅ Pas de participation garantie en fonction du coefficient.



✅ 8 matches au lieu de 10 dans la phase de championnat#UCL #UEL #UECL https://t.co/RnmdQz0JKJ — L'UEFA (@UEFAcom_fr) May 10, 2022

Les équipes entreront en fonction de leur classement dans les championnats nationaux et non via leur coefficient UEFA comme c'était prévu il y a un an. "La qualification restera donc purement basée sur la performance sportive et le rêve de participer restera pour tous les clubs", a commenté Aleksander Ceferin, taclant par la même occasion la SuperLeague. Les matchs continueront de se jouer en semaine pour ne pas court-circuiter les championnats nationaux.