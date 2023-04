Direct Naples-Milan : les Rossoneri partent avec un but d'avance... Suivez le quart de finale retour de Ligue des champions

Avec Victor Osimhen de retour à la pointe de son attaque, le Napoli doit gagner mardi par deux buts d'écart pour accéder aux demi-finales.

Le Napoli, qui s'est incliné au match aller (1-0), reçoit l'AC Milan au stade Diego Armando Maradona, mardi 18 avril 2023, à 21 heures. Si les joueurs de Luciano Spalletti n'ont perdu que deux fois sur leur pelouse cette saison, le 4-0 infligé par les Milanais en Campanie, début avril, est encore dans toutes les mémoires. Mais Victor Osimhen, n'en était pas, pas plus qu'au match aller, et la présence de l'attaquant nigérian change tout pour le leader de Serie A, qui s'appuiera plus que jamais sur son meilleur buteur.

Pour le Milan, jamais l'occasion de retourner en demi-finales de Ligue des champions n'a été aussi belle depuis la saison 2011-2012, et une double confrontation perdue face à Barcelone. Avec un but d'avance, les coéquipiers d'Olivier Giroud peuvent se contenter d'un nul pour atteindre le dernier carré. Un match à suivre en direct commenté.