DIRECT. Manchester City-Real Madrid : premier pas vers la finale... Suivez la demi-finale aller de Ligue des champions

Principaux protagonistes de ces dernières années sur la scène européenne, le Real Madrid et Manchester City vont connaître un nouveau chapitre dans leur rivalité. Opposés en huitièmes de finale de Ligue des champions en 2020, les deux clubs demi-finalistes l'an dernier s'étaient évités. Cette fois, ça n'a pas manqué et ils se retrouveront, mardi 26 avril, à l'Etihad Stadium, pour un choc au sommet entre le leader de Premier League et le leader de la Liga.