DIRECT. Liverpool-Villarreal : 0-0 à la pause entre les Reds et les Espagnols

C'est une affiche inattendue. En demi-finale de Ligue des champions, mercredi 27 avril, Liverpool, vainqueur en 2019 et détenteur de six coupes aux grandes oreilles fait face aux Espagnols de Villarreal, qui ont remporté la Ligue Europa la saison dernière. Avec un parcours étonnant, les Espagnols sont la surprise de la compétition : deuxièmes de leur groupe, ils ont ensuite éliminé la Juventus (4-1) en huitièmes de finale et le Bayern Munich (2-1) en quarts.

Mais face aux Reds, les joueurs du sous-marin jaune vont devoir rester à flot. Car Liverpool n'a perdu qu'un match en 2022, c'était en Ligue des champions face à l'Inter Milan en huitième de finale retour. Les joueurs de Jürgen Klopp se souviennent toutefois de leur quart de final retour face au Benfica au début du mois d'avril, où ils avaient été accrochés (3-3) par les Portugais et n'avaient pas montré leur meilleur visage.