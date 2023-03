Ligue des champions : deux chocs Real Madrid-Chelsea et Manchester City-Bayern Munich en quarts de finale

Tenant du titre, le Real Madrid de Karim Benzema affrontera Chelsea pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions s'est déroulé, vendredi 17 mars, au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse). Brillamment qualifié après ses deux victoires contre Liverpool (5-2, 1-0), le Real Madrid de Karim Benzema, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga affrontera Chelsea avec le match aller (11 ou 12 avril) au stade Santiago Bernabeu. Le tirage a réservé un deuxième choc entre grands d'Europe puisque Manchester City et le Bayern Munich se disputeront une place dans le dernier carré. Les vainqueurs de ces deux grandes affiches se retrouveront en demi-finales.

Par ailleurs, l'Inter Milan, après avoir disposé du FC Porto, retrouvera une autre formation portugaise et défiera le Benfica Lisbonne. Enfin, un duel 100% italien alléchant sera au programme puisque le Napoli, solide leader de Serie A, jouera le Milan AC d'Olivier Giroud et Theo Hernandez. Les matchs retour se disputeront les 18 et 19 avril.