Direct Dinamo Zagreb-Monaco : les Monégasques en quête d'une deuxième victoire de rang... Suivez le match de Ligue des champions

Continuer sur la lancée. Auteurs d'une entame de saison idéale, les Monégasques se déplacent en Croatie pour défier le Dinamo Zagreb, mercredi 2 octobre (21 heures), pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Après la belle victoire contre le Barça (2-1) et une première place en Ligue 1 (à égalité avec le PSG), l'AS Monaco est en pleine confiance. Adi Hütter peut compter sur une attaque en grande forme. Dix joueurs ont déjà inscrit un but cette saison, et le danger peut venir de partout, notamment grâce à Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche, principaux créateurs de cette équipe monégasque.

Lors de son premier match, le Dinamo a subi une sérieuse déconvenue en perdant neuf buts à deux face au Bayern Munich. Les septuples champions de Croatie en titre, avec trois Français dans leur effectif (Kévin Théophile-Catherine, Ronaël Pierre-Gabriel et Maxime Bernauer), n'ont jamais trop réussi face aux clubs de l'Hexagone. L'OL, le PSG et l'OM n'ont jamais perdu contre les Croates (sept victoires et un match nul).

