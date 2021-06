Coupes d'Europe : l'UEFA annonce la suppression de la règle du but à l'extérieur dès la saison prochaine

Ceci est une révolution. L'UEFA a officialisé, jeudi 24 juin, la suppression de l'avantage lié au but à l'extérieur à partir de la saison prochaine (2021-2022) dans toutes ses compétitions de clubs. Une règle introduite en 1965, qui servait à départager deux équipes à égalité après leurs matchs aller-retour, annonce le comité exécutif de l'institution.

Cette règle sera remplacée dans l'ensemble des compétitions européennes de clubs (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence) par deux périodes de prolongation de quinze minutes, puis par d'éventuels tirs au but en cas d'égalité sur l'ensemble des deux rencontres, quel que soit le nombre de buts inscrits à domicile ou l'extérieur.

"Les effets de cette règle allaient à l'encontre de son objectif initial"

Dans un communiqué, le président de l'UEFA a donné les raisons de sa décision. L'abolition de cette règle a "été débattue lors de diverses réunions de l'UEFA ces dernières années. Bien qu'il n'y ait pas eu d'unanimité de vues, de nombreux entraîneurs, supporteurs et autres acteurs du football ont remis en question son équité", a souligné Aleksander Ceferin.

L'avantage du but à l'extérieur avait fini par "aller à l'encontre de son objectif initial, puisqu'il dissuade désormais les équipes à domicile d'attaquer - notamment lors des matches aller - car elles craignent d'encaisser un but qui donnerait un avantage crucial à leurs adversaires", a expliqué le dirigeant slovène, avant d'expliquer qu'il existait une "injustice, particulièrement en prolongations, d'obliger l'équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l'équipe à l'extérieur a inscrit un but".