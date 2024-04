"Ce n'est pas une petite équipe" : avant le quart retour de Ligue des champions, les supporters du Barça appréhendent la venue du PSG

Ça passe ou ça casse. Le PSG se déplace à Barcelone, mardi 16 avril, pour tenter d’aller décrocher son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Mais pour cela, les Parisiens devront l’emporter après leur défaite 3 buts à 2 à l’aller, mercredi dernier au Parc des Princes. Paris veut y croire, et le Barça et ses supporters l’ont bien compris.



Il y a bien longtemps que les Arènes de la Place d'Espagne, au pied de Montjuic, n'ont pas vu de taureaux. Elles n'accueillent plus de corridas mais un centre commercial, où l’on trouve évidemment une boutique du Barça. Ebrahim, qui est venu d'Israël, est passé acheter un maillot pour le match de mardi soir et il n'est pas vraiment rassuré. "Ça va être costaud, mais j'espère que le Barça va gagner. Le PSG a de bons joueurs comme Kylian Mbappé. Ils sont tous bons. Ce n'est pas une petite équipe. Donc oui, j'ai un peu peur, mais pas trop", assure-t-il.

À la sortie des Arènes, Jordi fait la queue au kiosque de la loterie national. Cet inconditionnel du Barça n’a pas parié sur le PSG. "On va gagner tranquillement 2 à 0, prédit-il. Pour moi, le PSG a trop de manques et j'ai plus peur de Luis Enrique [l'entraîneur du PSG] que de Mbappé parce que c'est un meneur. Il connaît bien le Barça et Xavi. Sa stratégie m'inquiète plus que Mbappé."

"Paris ne va pas faire de cadeau"

Les joueurs du Barça ont, eux, choisi la formule offensive, à l’image de Pedri, qui préfère oublier la victoire au match aller. "Il est clair que Paris ne va pas venir à Barcelone pour nous faire de cadeau. Je pense que nous devons jouer comme si cet avantage n'existait pas et aller les manger", estime le milieu de terrain espagnol. Mais attention à l’indigestion, la dernière fois que le PSG est venu en Catalogne, en 2021, il s’est imposé 4 buts à 1 et Kylian MBappé avait signé un triplé. À lui de remettre le couvert.