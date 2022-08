Ligue 2 : Saint-Etienne n'avance toujours pas, coup d'arrêt pour Bordeaux

Les Stéphanois pensaient obtenir leur premier succès de la saison à Valenciennes, samedi, mais les Nordistes sont revenus à hauteur sur penalty dans les arrêts de jeu. Plus tôt, les Girondins ont été freinés par Guingamp.

Saint-Etienne innove dans la frustration. A Valenciennes, l'ASSE a concédé un nul rageant (2-2), samedi 27 août. Le succès était pourtant promis aux Stéphanois, mais un penalty sifflé dans les arrêts de jeu a remis VA dans le match. Une semaine après une raclée humiliante contre Le Havre (0-6 à huit contre onze), Saint-Etienne s'est en partie ressaisi. Mais la déception inhérente au scénario reste grande.

Avant cette 92e minute fatidique, les Verts pensaient pourtant avoir gommé leurs maux. Le but précoce des Nordistes avait été compensé par une égalisation d'Yvann Maçon, puis par un chef-d'œuvre de Jean-Philippe Krasso. Même si l'adversité proposée par VA n'était pas la plus farouche, le nouveau système testé par Laurent Batlles (5-3-2) et l'incorporation prometteuse de recrues comme Bouchouari ont offert une bonne base. Mais ce nul laisse Saint-Etienne en queue de peloton, 20e, avec 0 point.

Caen reste en tête, Dijon deuxième

De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont connu un premier coup d'arrêt cette saison. Face à Guingamp (0-1), les Marines et Blancs ont cédé dès l'entame et n'ont jamais pu surmonter ce handicap. Réalistes dans ce match fermé, les Costarmoricains sont troisièmes de Ligue 2. Caen (1-1 au Paris FC) et Dijon (vainqueur 2-1 à Metz) les devancent en tête.

Sans solution et au bout d'une rencontre marquée par de nombreux cartons, les Girondins perdent leur premier match de la saison.



Il faudra rebondir dès mardi à domicile face à @QRM [0-1] #FCGBEAG pic.twitter.com/g3HAPLqoqw — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 27, 2022

Les résultats :

Bordeaux 0-1 Guingamp

Metz 1-2 Dijon

Quevilly-Rouen 2-1 Pau

Annecy 0-0 Grenoble

Paris FC 1-1 Caen

Bastia 0-2 Rodez

Valenciennes 2-2 Saint-Etienne

Nîmes 1-0 Laval

Le Havre 1-1 Amiens

Sochaux 3-0 Niort