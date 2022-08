Ligue 2 : plus efficace, Caen s'impose face à Metz en clôture de la 2e journée

Caen tient le rythme. Le Stade Malherbe a décroché sa deuxième victoire de la saison en dominant Metz à Michel-d’Ornano, lundi 8 août, en clôture de la deuxième journée de Ligue 2. Plus opportunistes et efficaces, les Caennais sortent vainqueurs de ce duel de prétendants à la montée et grimpent sur la deuxième marche du classement derrière le leader guingampais.

⏹ C'EST FINIIIIII !



Les caennais remportent leur deuxième match de la saison, le premier à la maison ! #SMCaen #TeamSMC #SMCFCM pic.twitter.com/KUl5voj61m — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 8, 2022

Après un début de match fermé, les Caennais ont pris l’avantage physiquement. Ils ont mis la pression sur la défense messine et ont réussi à ouvrir le score peu avant la pause, sur corner, grâce à une tête de Djibril Diani catapultée au fond des filets d’Alexandre Oukidja (38e). Les Messins n’ont pas manqué d’occasions (9), mais ont buté sur le dernier rempart normand.

Les Grenats pas assez réalistes

Le jeu s’est un peu plus emballé au retour des vestiaires, et les Lorrains ont multiplié les occasions pour tenter de revenir dans la partie, mais ils ont trop gâché (17 tirs, 5 cadrés). Les Grenats ont aussi joué de malchance, et touché le poteau sur une excellente frappe de Georges Mikautadze (65e). Ils dégringolent à la septième place avant de recevoir Valenciennes le week-end prochain. Les Caennais, eux, se déplaceront du côté de Dijon.