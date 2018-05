Ligue 2 : le match de pré-barrage entre l'AC Ajaccio et Le Havre reporté après des blocages de supporters

Le car a été bloqué et malmené par des supporters ajacciens aux abords du stade. Aucune date n'a été donnée pour le prochain match.

Pas de match de pré-barrage. La rencontre de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre a été reportée, vendredi 18 mai, sur ordre du préfet de la Corse-du-Sud. En cause, le comportement des supporters ajacciens aux abords du stade : ils ont bloqué et malmené le car des joueurs normands. Alors que le coup d'envoi devait être donné à 20h45, à 20 heures, le staff et les joueurs du HAC n'avaient en effet toujours pas pu entrer dans le stade François-Coty, selon L'Equipe.

Comme on le voit sur des images diffusées par France 3 ViaStella, une vingtaine de CRS sont intervenus. Ils ont tenté de faire entrer le car, sans succès. Dans cette vidéo, on voit également le pare-brise du car havrais cassé. Il a vraisembablement été touché par une bombe agricole. Le véhicule est ensuite tombé en panne, d'après L'Equipe.

Quelques dizaines de supporters ajacciens ont allumé de nombreux fumigènes et ont momentanément bloqué la route d'accès au stade. Un peu plus tard, les joueurs d'Ajaccio sont venus à pied à la rencontre des joueurs du Havre, qui ont refusé de leur parler. "Les joueurs n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux", a déclaré l'entraîneur normand, Oswald Tanchot.

Le bus des joueurs du Havre est bloqué à l'extérieur du stade François-Coty. Il a été la cible de projectiles lancés par des supporters ajacciens. pic.twitter.com/8khwENy04h — France 3 Corse (@FTViaStella) 18 mai 2018

Les délégués de la Ligue de football professionnel n'ont pas précisé à quelle date la rencontre se déroulerait.