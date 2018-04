Foot : un joueur du PSG hué à Paris après avoir "aimé" sur Twitter une photo d'un tifo de supporters marseillais

"Le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en aucun cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouges et bleus", a assuré Thomas Meunier samedi.

Le défenseur du PSG Thomas Meunier a été sifflé à son entrée sur le terrain, au Parc des Princes, dimanche 29 avril 2018. (BERTRAND GUAY / AFP)