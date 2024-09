"Révolutionnaire du journalisme", "poète du foot", "défenseur du football romantique"... L'hommage du monde du ballon rond à Didier Roustan

Journaliste et chroniqueur TV pendant près de 50 ans, Didier Roustan est décédé, mercredi. Il laisse derrière lui l'image d'un homme passionné par son métier, doté d'une parole originale et libre.

Il était l'un des grands noms du journalisme sportif français. Présentateur de "Téléfoot", rédacteur en chef de "Stade 2", et "président" de l'émission "L'Équipe du Soir", Didier Roustan est mort à l'âge de 66 ans, mercredi 11 septembre, des suites d'une maladie. Né à Brazzaville, au Congo, le passionné de football a eu une carrière riche dans le journalisme et s'est engagé dans diverses associations pour défendre la cause des joueurs et lutter contre le racisme et les discriminations. Le monde du football lui offre un dernier hommage.

"C'était un amoureux du football et un révolutionnaire du journalisme, a réagi Michel Platini auprès de L'Equipe. Il est arrivé après Thierry Roland et avant Thierry Gilardi, avec son propre style, sa voix, sa passion pour l'Amérique du Sud, et sa bonne connaissance du football. On était copains, mais pas amis, j'étais sûrement un peu trop normal pour lui (sourire)... Il préférait Diego ou Canto. C'était vraiment quelqu'un de bien." Jean-Michel Larqué, ancien capitaine de Saint-Etienne et consultant, parle, sur Europe 1, d'un "poète du football, un idéaliste".

"Il a défendu le football de manière extraordinaire"

Le club des Verts, qui était au sommet du football national lors des débuts de Didier Roustan, parle de lui comme d'"un amoureux du ballon rond, un passionné des tribunes… Bercé par le football à la stéphanoise". L'OGC Nice loue un "personnage à part", avec "de beaux mots et de belles histoires". Le Géorgien Georges Mikautadze, sur ses réseaux sociaux, retient "un immense journaliste mais surtout un grand homme" et lui demande de veiller "sur le football que nous aimons tous".

🖤 Il était un amoureux du ballon rond, un passionné de tribunes… Bercé par le football à la stéphanoise, il aimait parler de l'ASSE et le faisait si bien.



Didier Roustan nous a quittés. Nous, les Verts, saluons sa mémoire et transmettons nos condoléances à ses proches.

Dominique Grimault, son ancien collègue à Téléfoot sur TF1, évoque "un ami davantage qu’un confrère, dont le style était atypique et l’amour pour l'histoire du football immense". Roger Zabel, son successeur à la présentation de Téléfoot, parle d'un "adorable confrère" qui l'avait encouragé à prendre sa succession.

Didier Roustan figure du journalisme sportif français nous a quittés à 66 ans. 🙏



Il a participé à la création de Téléfoot en 1977 aux côtés de Pierre Cangioni et a marqué l'histoire de l'émission par ses reportages, sa personnalité et son amour du ballon rond lors de son…

Sur les ondes d'Europe 1, Michel Denisot s'est montré très touché par sa disparition : "On avait un lien très fort, j'ai beaucoup de mal à parler de lui maintenant... On était très proches puisqu'on formait un duo de commentateurs pendant plusieurs années. Il y avait un lien particulier."

"Il était habité par la passion du jeu, le business du foot ça ne l'intéressait pas"



⚫ @michel_denisot parle avec émotions de son ami Didier Roustan #PascalPraudEtVous @PascalPraud #Europe1 pic.twitter.com/XjkBLbdyfQ — Europe 1 (@Europe1) September 11, 2024

"Il a beaucoup apporté à l'émission [Téléfoot]. C'était un homme de magazines, plus que de directs, même s'il maîtrisait les deux à la perfection. Il a défendu le football de manière extraordinaire", se souvient, ému, Dominique Le Glou, ancien journaliste et rédacteur en chef de "Stade 2", avec lequel il a travaillé. Sur ses réseaux sociaux, Laurent Luyat, avec qui il a été associé pendant cinq ans dans l'émission "Côté match" sur France 2, dresse le portrait d'"un personnage haut en couleur, passionné, drôle, et évidemment un immense connaisseur du foot".

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a adressé ses condoléances à la famille du "passionné de football, du beau jeu, des joueurs, et des belles histoires". Didier Roustan était à l'origine de la création, avec Éric Cantona et Diego Maradona son idole de toujours, de l'Association internationale des joueurs professionnels pour défendre leur cause.