PSG-Troyes : accroché à domicile, Paris enchaîne un troisième match nul de suite en Ligue 1

Depuis l’officialisation de son titre, le PSG fait du surplace. Les Parisiens ont été accrochés par Troyes au Parc des Princes (2-2), dimanche 8 mai, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Ils avaient pourtant rapidement pris les devants, grâce à deux buts de Marquinhos (5e) et Neymar sur penalty (24e). Mais les Troyens se sont accrochés pour réduire l’écart sur une réalisation opportuniste d’Ike Ugbo (29e), avant d’égaliser au retour des vestiaires grâce à un penalty du capitaine Florian Tardieu (48e). Après Lens et Strasbourg, Paris enchaîne un troisième match nul de suite en championnat, dans une fin de saison sans enjeu pour le club de la capitale.

Mené de 2 buts, l'@estac_officiel revient dans le match et obtient un bon point dans la course au maintien !



Supporters, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? #PSGESTAC pic.twitter.com/5VaJP1tLsY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 8, 2022

Cette absence d'objectif se perçoit sur le terrain. Les Parisiens ont laissé échapper un match qu’ils tenaient pourtant en main, à la demi-heure de jeu, alors que Neymar venait d’inscrire le but du break. 2-0 en trente minutes, les hommes de Mauricio Pochettino semblaient partis sur de bons rails.

Les Troyens au coeur

Mais ils ont baissé de régime, et se sont fait surprendre par des Troyens qui ont su exploiter les erreurs et moments d’attentisme de la défense parisienne. Ugbo a profité d'une passe dans l’axe complètement ratée de Nuno Mendes pour envoyer une frappe lourde dans les filets de Keylor Navas et réduire l’écart. Puis c’est Tardieu qui a transformé, au retour des vestiaires, un penalty obtenu après une faute grossière de Presnel Kimpembe, qui a ceinturé Renaud Ripart.

Malgré une fin de match décousue, et deux grosses occasions de Lionel Messi, qui a touché la barre transversale de Jessy Moulin dans le temps additionnel, les Parisiens, globalement peu convaicants, n'ont pas réussi à reprendre l'avantage. Ils doivent partager les points avec des Troyens qui décrochent un bon résultat. "Ça fait du bien, on joue au foot pour vivre des émotions comme ça", a réagi Renaud Ripart au micro d'Amazon Prime après le coup de sifflet final. "On est menés 2-0 au Parc, et on arrive à revenir, ça montre qu’il y a du cœur dans ce groupe", s'est-il félicité. Avec ce bon point, les hommes de Bruno Irles s'accrochent à leur 15e place, cinq unités devant le barragiste Saint-Etienne (qui a un match en retard), avant les deux dernières journées.