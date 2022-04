Lille-Bordeaux : trop maladroits, les Lillois calent face aux Girondins et voient le podium s'éloigner

Le coup de la panne offensive. Lille, qui a pourtant évolué à onze contre dix pendant une heure, a concédé un triste match nul (0-0) à domicile face au dernier, Bordeaux, samedi lors de la 30e journée de L1. Un événement pour le clan girondin qui, avec ce résultat et cette rencontre sans saveur, s'offre son premier match de la saison sans prendre de but en championnat. Une première depuis la saison dernière, le 16 mai 2021. De son côté, le Losc, après des nuls décevants au Stade Pierre-Mauroy contre Metz et Saint-Etienne ces dernières semaines, signe une nouvelle contre-performance face à un mal classé.

Avec ce match nul, les Nordistes ont manqué l'occasion de revenir sur Nice et Rennes, qui s'étaient neutralisés plus tôt dans la journée (1-1). Avec 47 unités au compteur, respectivement quatre et six de moins que les Aiglons et les Bretons, le podium, synonyme de Ligue des champions, reste à distance pour les Dogues.

1 - Bordeaux a signé sa 1ere clean sheet en Ligue 1 depuis le 16 mai 2021 (3-0 v Lens), mettant fin à une série de 30 rencontres dans l’élite en encaissant au moins un but (71 buts encaissés au total). Enfin. #LOSCFCGB pic.twitter.com/y2NHpcPuOg — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2022

Trois buts refusés pour Lille

Le match s'est légèrement animé peu après la demi-heure de jeu avec l'exclusion du Bordelais Enock Kwateng pour deux avertissements consécutifs à des fautes sur Bamba (21e, 36e). Mais même en supériorité, les Nordistes, maladroits dans la dernière passe, n'ont pas réussi à emballer la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, les Dogues ont appuyé sur l'accélérateur. Onana a d'abord marqué de la tête mais son but a été refusé pour un hors jeu (60e), tout comme celui de Tiago Djalo, qui avait marqué du droit après un corner mal repoussé (64e). Pour forcer la décision, Jocelyn Gourvennec a même lancé Renato Sanches, de retour de blessure, dans le dernier quart d'heure, en compagnie d'Hatem Ben Arfa, qui a failli marquer en contrant un ballon, mais Poussin a réalisé une belle parade (78e).

Les Lillois ont multiplié les centres et les corners dans les dernières minutes. En vain. Un nouveau but d'Onana refusé pour hors jeu (90e+1) a sonné le glas des ambitions lilloises et les joueurs ont quitté la pelouse sous les sifflets de leurs supporters après une nouvelle prestation décevante.