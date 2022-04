Ligue 2 : Toulouse de retour en Ligue 1 après sa victoire face à Niort

Deux ans après avoir quitté la Ligue 1 la tête basse sur une triste saison record (18 matchs d'affilée sans victoire), le Toulouse FC a assuré sa remontée dans l'élite à trois journées de la fin. Dans un Stadium qui a, une nouvelle fois, réuni plus de 24 000 âmes, lundi 25 avril, les joueurs de Philippe Montanier ont battu Niort 2-0. Une 22e victoire cette saison en 35 matchs de Ligue 2 pour les Violets qui ne se sont inclinés que trois fois.

Bienvenue au TéFéCé,



Le Club qui se relève toujours,



Le Club de retour en @Ligue1UberEats !



Likez, commentez et partagez cette vidéo pour montrer votre fierté, avec le hashtag #DeboutToujours pic.twitter.com/5hv5LBknUZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 25, 2022

Comme un symbole, c'est Brecht Dejaegere, le capitaine, qui a ouvert le score pour faire un pas de géant vers la montée. "On doit tout donner pour prendre la montée le plus vite possible", nous avouait-il en début de mois avant d'affronter le Paris FC. Force est de constater que le Belge a joint la parole aux actes en inscrivant son premier but depuis son retour de blessure, il y a cinq matchs.

Le titre dans le viseur

Fort de 80 buts en championnat dont 30 à la suite de coups de pied, le Téfécé a su s'appuyer sur son maître à jouer Branco van den Boomen, auteur de 12 buts et 20 passes décisives (dont 14 sur coups de pied arrêtés). Rhys Healey, l'attaquant de pointe gallois, meilleur buteur du championnat avec 20 buts, est l'autre grand artisan de la réussite offensive des Violets. Des individualités qui brillent au sein d'un collectif bien huilé où cinq joueurs ont inscrit plus de huit buts.

Le TFC retrouvera donc l'élite dès l'an prochain seulement deux ans après l'avoir quitté et avoir manqué la remontée d'un souffle l'an dernier. Avec un effectif qui devrait bouger à l'été, Philippe Montanier aura fort à faire pour construire un collectif capable, dans un premier temps, de se maintenir et de ne pas faire l'ascenseur. Le public du Stadium, reconquis après deux saisons abouties dans le jeu, va pouvoir revivre des grandes après-midis et soirées de Ligue 1.

Mais avant ça, les supporters espèrent célébrer un titre de champion de Ligue 2 lors de la réception de Nîmes dans deux semaines. Pour soulever le trophée, les Toulousains devront s'imposer à Rodez lundi prochain. A moins qu'Ajaccio, dauphin du Téfécé leur fasse une faveur en ne s'imposant pas face au Havre, samedi. En attendant, la nuit risque, déjà, d'être courte sur les bords de la Garonne.