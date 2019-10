Ligue 1 : Rudi Garcia nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais

Révélé sur le banc de Lille, Rudi Garcia a depuis entraîné l'AS Rome et Marseille, où il a passé les trois dernières saisons avec un bilan mitigé.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

L'Olympique lyonnais a annoncé, lundi 14 octobre, la nomination de Rudi Garcia au poste d'entraîneur, une semaine après la mise à l'écart du Brésilien Sylvinho pour mauvais résultats. L'ancien coach de Marseille, âgé de 55 ans, aura pour charge de redresser le club rhodanien en Ligue 1. L'OL est 14e après neuf journées et n'a qu'un point d'avance sur l'avant-dernier, Dijon, qui est attendu à Lyon, samedi, pour la 10e journée.

Après avoir entraîné Saint-Etienne, Dijon et Le Mans, Rudi Garcia avait mené Lille au doublé coupe-championnat en 2011. Il était ensuite parti en Italie, à l'AS Roma, où il a terminé deux fois vice-champion de Serie A. L'entraîneur a ensuite coaché l'Olympique de Marseille, de 2016 à 2019, avec à la clé une finale de la Ligue des champions perdue en 2018. Durant son passage à l'OM, il a été critiqué autant pour ses choix tactiques que pour ses sorties médiatiques à l'encontre des arbitres et de l'OL. L'entraîneur français ne sera resté au chômage que cinq mois avant de revenir en Ligue 1.

"Un football technique et offensif"

"Il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais et cela va répondre aux attentes de nos supporters, assure Juninho, le directeur sportif du club. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu’il avait à sa disposition."

Lyon compte sur l'expérience européenne de Rudi Garcia pour maintenir ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après deux matchs, l'OL est actuellement deuxième de son groupe (une victoire et un nul).