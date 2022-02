Ligue 1 : Rennes l'emporte avec la manière à Montpellier après une bataille acharnée

Une rencontre d'une intensité rare. C'est ce que l'on retient de ce match d'ouverture de la 28e journée entre Montpellier et Rennes. Mais dans un duel entre les Héraultais et les Bretons, ce sont ces derniers qui en sont sortis vainqueurs (2-4). Grâce à des buts inscrits par Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde et Lovro Majer, les joueurs de Bruno Génésio ont su se reprendre au retour des vestiaires après une belle remontée de leurs adversaires.

Montpellier recolle puis craque

Car Montpellier n'a pas démérité. Menés de deux buts après quinze minutes de jeu, les joueurs de La Paillade se sont directement remobilisés et sont revenus au score grâce à Ambroise Oyongo, d'abord, puis au bijou en retourné acrobatique signé Elye Wahi peu avant la mi-temps.

Avec cette victoire à l'extérieur, les Rennais repassent provisoirement quatrièmes devant les Strasbourgeois. Mauvaise opération pour les joueurs de Olivier Dall'Oglio, désormais dixièmes, mais qui peuvent voir Lille et Lens leur passer devant au terme de cette 28e journée.

Le maestro Bourigeaud

S’il est un joueur qui sort du lot en cette soirée héraultaise, c’est bien Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain rennais s’est mué en maestro guidant les siens vers la victoire sur la pelouse de la Mosson. Et au rythme de ses conservations de balles, de sa vista et de ses passes lumineuses, l’ancien Lensois a brillé et fait briller par son omniprésence dans le jeu des Bretons.

Benjamin Bourigeaud félicité par Martin Terrier après avoir inscrit le deuxième but lors de la 28e journée de Ligue 1 entre Montpellier et Rennes, le 25 février 2022. (PASCAL GUYOT / AFP)

Second buteur du match d’un plat du pied croisé après un centre parfaitement ajusté d’Hamari Traoré, auteur de deux passes décisives vendredi, il s’est ensuite mis au service des siens. En parcourant les quatre coins du terrain à l’affût de récupérations de balles, d'abord, mais surtout en délivrant la dernière passe décisive à Lovro Majer, l’un des autres hommes de ce match, sur le quatrième but. Cette illumination, dans les failles défensives montpelliéraines, concluait une action rondement menée auparavant.