Ligue 1 : qui est Désiré Doué, le nouveau talent français recruté par le Paris Saint-Germain ?

Il va quitter la Bretagne pour rejoindre la capitale. Après plusieurs semaines de tractations, le Paris Saint-Germain a annoncé le recrutement du jeune Français Désiré Doué, samedi 17 août 2024. Ancien joueur du Stade rennais, où il a effectué deux saisons pleines, le milieu de terrain au profil polyvalent était très courtisé en Europe, notamment par le Bayern Munich. Qui est ce jeune talent qui a su séduire les dirigeant du PSG ? Franceinfo:sport fait les présentations.

Le football dans le sang

Né le 3 juin 2005 à Angers, d'une mère française et d'un père ivoirien, Désiré Doué commence le football à six ans, sous les couleurs du Stade rennais. Entièrement formé au sein du club breton, il croise la route de son grand frère, Guéla Doué (21 ans), qui a fait 24 apparitions avec les Rouge et Noir la saison dernière, avant de s'engager avec le RC Strasbourg, le 25 juillet dernier.

Loin d'être dépaysé en intégrant l'équipe première du Stade rennais, Désiré Doué rejoint aussi son cousin, Yann Gboho. Passé par le FC Rouen, avant de terminer sa formation à Rennes, le milieu offensif de 23 ans évolue avec le club de la ville de 2018 à 2021, avant d'être prêté au club néerlandais du Vitesse Arnhem la saison suivante, et de rejoindre le Cercle Bruges à l'été 2022.

Un profil polyvalent

Si Désiré Doué a attisé la convoitise de deux des meilleurs clubs d'Europe, c'est avant tout grâce à sa grande polyvalence. Capable de se projeter vers l'avant, le joueur est très à l'aise sur les ailes, mais peut aussi se montrer très performant lorsqu'il est aligné dans un rôle de milieu relayeur. Un véritable couteau suisse qui viendra renforcer le milieu de terrain du PSG, et offrira plus de possibilités à Luis Enrique tout au long de la saison.

Rapide et adroit dans les dribbles, le joueur de 19 ans apporte un danger offensif constant lorsqu'il est sur le terrain. La saison dernière avec le Stade rennais, il a inscrit quatre buts, et délivré quatre passes décisives. Mais, derrière ces statistiques, il fait partie des tout meilleurs en Europe si l'on combine différents paramètres tels que les tirs, centres et dribbles, révélant qu'il crée constamment du danger. Egalement auteur de 172 tacles réussis, et vingt duels aériens remportés, Désiré Doué pourra apporter son écot à la défense parisienne s'il est positionné dans le cœur du jeu.

Déjà beaucoup d'expérience au plus haut niveau

Intégré au groupe professionnel de son ancien club en février 2022, Désiré Doué a signé son premier contrat professionnel le mois suivant, à 16 ans. Aujourd'hui âgé de 19 ans, le jeune milieu de terrain a déjà disputé 76 matchs officiels avec le Stade rennais. Avec des titularisations régulières en Ligue 1, mais aussi plusieurs apparitions en Coupe de France et en Ligue Europa, le joueur rejoint le PSG avec une expérience importante pour son jeune âge.

Il a dû vite assimiler les codes du monde professionnel. A ses débuts, son entraîneur d'alors, Bruno Génésio, n'avait pas hésite à pointer publiquement certains manquements. Entré en jeu à la 70e minute contre Lyon en avril 2023, il était sorti dès la 87e. "Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement, quand on dit une fois c'est normal, deux fois, c'est une fois de trop, trois, quatre fois, il faut utiliser d'autres méthodes", avait averti le coach, aujourd'hui à Lille. Message entendu par le milieu.

🎙️ Bruno Génésio : "Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement."



🤔 Le coach rennais revient sur son choix de sortir Désire Doué seulement 18 minutes après son entrée en jeu. #OLSRFC pic.twitter.com/tpx5Clawgl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Au-delà des deux belles saisons réalisées en Bretagne, Désiré Doué a revêtu le maillot tricolore à l'occasion des Jeux de Paris. Retenu par Thierry Henry, début juillet, pour intégrer le groupe olympique, le néo-Parisien s'est illustré par plusieurs entrées en jeu convaincantes. Il a notamment inscrit un but lors du troisième match de poules, face à la Nouvelle-Zélande, et délivré une passe décisive à Michael Olise en demi-finales contre l'Egypte. C'est donc fraîchement paré de l'argent olympique, que le joueur va aborder sa nouvelle saison avec le club parisien.