Ligue 1 : Monaco corrige Lens et envoie un message fort à la concurrence

Faciles vainqueurs des Lensois (3-0) samedi, les Monégasques sont assurés de passer la trêve internationale à la première place de Ligue 1.

Petit à petit, le Rocher redevient une place forte. Après quatre journées de Ligue 1, l'AS Monaco est assurée d'être seule leader de Ligue 1, à l'issue de sa nette victoire face à Lens (3-0), samedi 2 septembre, au stade Louis-II. Grâce à des buts de Singo (23e), Golovin (35e) et Maripan (58e), les Monégasques ont totalement éteint les vice-champions de France en titre, au terme d'une rencontre maîtrisée, aboutie et convaincante.

La Ligue 1 est prévenue : il faudra compter sur l'AS Monaco cette saison, auteur de trois victoires et un nul depuis le début de la saison, à l'inverse de Lensois qui n'ont toujours pas gagné et enregistrent leur troisième défaite, en ayant déjà encaissé dix buts, soit le pire total du championnat à l'heure actuelle. Monaco, à l'opposé, réalise son meilleur départ depuis 2017-2018, avec 13 buts en quatre matchs. Tout sauf un hasard.

Minamino, la recrue inattendue

Après un exercice 2022-2023 frustrant, conclu à la sixième place du championnat, à deux points des places européennes, l'AS Monaco démarre cette nouvelle saison sur un autre rythme, dans le bon wagon pour ne pas rester de nouveau à quai. Sur le banc, l'arrivée de l'Autrichien Adolf Hütter a transfiguré l'équipe irrégulière, tantôt brillante, tantôt amorphe que pouvait être le club du Rocher l'an passé. La prestation collective aboutie des Monégasques face à Lens est ainsi venue valider un début de saison prometteur.

En dehors du nouveau coach, et de quelques visages débarqués cet été en Principauté, dont le gardien Philipp Köhn (épargné par les Lensois...) ou le défenseur central Singo, auteur de l'ouverture du score sur corner (1-0, 24e), l'AS Monaco peut aussi compter sur le retour au premier plan de certains cadres. Arrivé sur le Rocher à l'été 2022, le Japonais Takumi Minamino, auteur de trois buts et trois passes décisives (dont celle du but du break face à Lens, signé Golovin), est totalement métamorphosé depuis le début de la saison, lui qui a déjà connu Adolf Hütter lors de ses années en Autriche.

Autre homme fort du début de saison : Caio Henrique. Avant de s'envoler pour la première fois avec la sélection du Brésil, le latéral a livré deux passes décisives face à Lens, portant ainsi à 24 son total en la matière depuis 2020. C'est simple : aucun joueur brésilien ne fait mieux dans les cinq grands championnats sur cette période. Cette fois, il a servi Wilfried Singo et Guillermo Maripan sur corner pour le premier et le troisième but de la soirée. Mais le début de saison monégasque ne se mesure pas qu'en chiffres.

Dans le jeu, l'AS Monaco et son pressing haut affichent une maîtrise que le public de Louis-II n'avait plus vue depuis un moment. En ce sens, les ajustements effectués cet été sur l'équilibre de l'effectif, entre continuité et ajustements précis, portent leurs fruits.Le jeu monégasque paraît déjà bien en place et transpire la certitude, là où les Lensois se cherchent en cette fin d'été.

"On a un fait un très bon match, dès l'entame. On savait que ce serait difficile, on a très bien joué. Défensivement, c'était parfait avec ce cleansheet. On a une bonne union", appréciait ainsi Philipp Köhn au coup de sifflet final, au micro de Canal+. Et si le championnat est encore long, l'AS Monaco clôt cette première phase en tête, et marque les esprits.