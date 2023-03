Ligue 1 : Monaco accroché au terme d'un match renversant, un trio d'arbitre 100% féminin, Angers coule... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Défaits lourdement 5-0 à Montpellier, dimanche, les Angevins n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 18 septembre.

Alors que le Paris Saint-Germain s'envole seul en tête du classement après sa victoire (4-2) face à Nantes, samedi, la 26e journée de Ligue 1 s'est poursuivie dimanche 5 mars. Si le match nul renversant (2-2) entre Troyes et Monaco a tenu ses promesses jusque dans les derniers instants, les Montpelliérains n'ont pas fait de cadeau à Angers pliant la rencontre dès la première période (5-0). Toujours dans le bas du tableau, Brest a signé un précieux succès à Strasbourg (0-1) et sort de la zone rouge. Enfin, Clermont s'est imposé (0-1) à Toulouse et Reims poursuit sa folle série avec une victoire sur le gong contre Ajaccio (1-0).

Le scénario : Monaco accroché par Troyes dans un match renversant

Au terme d'un match spectaculaire, Troyes et Monaco n'ont pas pu se départager (2-2). Les Monégasques auraient pu ne rien ramener, car le club du Rocher a été mené une bonne partie de la rencontre face à des Troyens convaincants. Mené jusqu’à la 80e, Monaco est revenu au score avant de prendre l’avantage grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder (80e et 83e).

Les Monégasques pensaient avoir fait le plus dur mais Troyes n’a pas abdiqué et est parvenu à égaliser dans le temps additionnel (Ugbo 90+1e). Un bon nul pour des Troyens, 19èmes, qui prennent leur premier point depuis fin janvier. L'ASM reste collée à la troisième place.

L'image : un trio d'arbitres féminins

C'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. A l'occasion du match Troyes-Monaco (2-2), trois femmes ont officié durant la rencontre en tant qu'arbitres. Principale protagoniste du trio et déjà bien connue du championnat français et à l'international, la Française Stéphanie Frappart a participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar et a été la première femme désignée pour arbitrer un match de la Coupe du monde masculine.

De gauche à droite : Elodie Coppola, Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi, les trois arbitres du match Troyes-Monaco, le 5 mars 2023. (FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Ses deux assistantes du jour Manuela Nicolosi et Elodie Coppola ont été retenues pour arbitrer le Mondial féminin, l'été prochain, aux côtés de Frappart. Pour la première, il s'agira de sa troisième coupe du monde alors que pour la seconde ça sera une grande première au niveau international. Ce trio marque un grand pas dans l'arbitrage professionnel

La stat' : Angers n'a pas gagné depuis 18 matchs

Les Angevins creusent un peu plus leur tunnel vers la Ligue 2. Défait 5-0 sur la pelouse de Montpellier, le SCO n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 18 septembre et une victoire à Nice (0-1). Pire, les Angevins n'ont récolté que deux petits points en un peu plus de cinq mois.

Tout avait mal commencé pour le SCO qui a concédé l'ouverture du score très rapidement (2e). Puis dominée de bout en bout, la rencontre était pliée à la mi-temps puisque les Héraultais menaient 3-0. Jamais en mesure de revenir, les Angevins ont encaissé deux autres buts et ont fini la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Nabil Bentaleb. Un cinglant revers qui les enfonce à la dernière place avec seulement 10 points.