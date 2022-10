Ligue 1 : Martin Terrier et Rennes flambent, Auxerre respire, Angers inquiète... Ce qu'il faut retenir des matchs de l'après-midi

Rennes a offert un nouveau festival offensif (3-0) contre Montpellier, dimanche 30 octobre pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Monaco (2-0 face à Angers) et Auxerre (1-0 devant Ajaccio) ont assuré à domicile, quand Nantes (1-1 face à Clermont) et Brest (0-0 contre Reims) ont été accrochés. Retour sur les temps forts de l'après-midi.

Le joueur : Martin Terrier s'affirme avant le Mondial

C'est une constante depuis plus d'un an. A chaque fois que Didier Deschamps s'apprête à dévoiler les joueurs sélectionnés en bleu, le nom de Martin Terrier revient. Le joueur offensif rennais est en effet resplendissant cette année. Buteur dès la 15e minutes contre Montpellier (3-0 score final), l'ex-Lyonnais a marqué son 5e but en autant de rencontres. Terrier a été à la base d'un nouveau festival, dans lequel ses compères Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri ont aussi marqué, pour porter provisoirement les Rennais sur le podium.

Le but : Hamza Sakhi caresse la lucarne ajaccienne

Hamza Sakhi a la digestion facile. Il n'était pas 13h05 quand le milieu d'Auxerre a nettoyé la lucarne de Benjamin Leroy à l'issue d'une belle combinaison sur corner. Plutôt que d'envoyer un missile, le Franco-Marocain a préféré brosser le cuir à vingt-cinq mètres pour le placer hors de portée du gardien ajaccien. Christophe Pélissier n'en demandait pas tant : pour sa première, le nouvel entraîneur bourguignon a signé un succès capital (1-0) contre Ajaccio, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Il était temps, puisque l'AJA, qui restait sur huit matchs sans succès, sort ainsi de la zone rouge.

Le chiffre : 31 buts encaissés par des Angevins au fond du trou

Lanterne rouge, le SCO a concédé son cinquième revers de rang à Monaco (0-2). Muets, les Angevins ne se sont surtout pas rassurés derrière. Le portier Yahia Fofana a certes retardé l'échéance en stoppant un penalty, mais Angers a concédé deux nouveaux pions à Louis II. Cette nouvelle faillite défensive porte le nombre de buts encaissés à 31, pire total en Ligue 1.

Pour mesurer l'ampleur du chantier, les Scoïstes font pire que Bordeaux l'an passé, qui avait encaissé 27 buts à ce stade... et battu le record de buts concédés au XXIe siècle. Avec quatre points de retard sur le premier non-relégable, il y a urgence dans l'Anjou.