Ligue 1 : Lorient provisoirement sur le podium après son nouveau succès probant à Auxerre

Les hommes de Régis le Bris comptent le même nombre de points que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en tête du championnat, avec un match de plus.

Mais où s'arrêteront les Merlus ? Lorient a poursuivi son excellent début de saison en s'imposant chez le promu auxerrois (1-3), vendredi 16 septembre, pour le premier match de la huitième journée de Ligue 1. Les Bretons ont fait la différence dès la première période avec trois buts de Dango Ouattara, Terem Moffi et Enzo Le Fée. Avec une rencontre de plus, ils grimpent sur le podium de Ligue 1, avec 19 points, comme les leaders, le PSG et l'OM.

⚽️ VICTOIREEEEE ⚽️



Belle victoire du @FCLorient sur la pelouse de l'Abbé Deschamps face à l'@AJA. Un succès 3 buts à 1.



Dango Ouattara, Terem Moffi et Enzo Le Fée sont les buteurs Merlus pic.twitter.com/MKtndkjRpa — FC LORIENT (@FCLorient) September 16, 2022

Ce FCL est décidément l'équipe surprise de cette entame de championnat. Les visiteurs ont profité de la défense auxerroise, toujours trop tendre, depuis le retour de l'AJA dans l'élite. Car les joueurs de l'Yonne ont eu des opportunités et la possession du ballon. Mais Lorient s'est montré létal pour convertir ses occasions en première période. Les deux premiers buts ont été consécutifs à des mauvaises relances de la défense d'Auxerre, coupable d'avoir perdu le ballon près de son but pour mieux se faire punir.

Les locaux ont fait preuve d'orgueil au retour des vestiaires en réduisant l'écart grâce à Gauthier Hein (50e). Mais ce sursaut était trop peu pour éviter une quatrième défaite consécutive. Dans le Morbihan, en revanche, tout va pour le mieux avec un quatrième succès de rang. La patte de Régis le Bris, sa volonté de voir son équipe évoluer en bloc et un jeu plus direct vers l'avant, semble déjà porter ses fruits.