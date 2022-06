Ligue 1: Loïc Féry nomme Régis Le Bris comme nouvel entraîneur de Lorient

"Régis Le Bris est nommé au poste d'entraîneur pour un contrat de trois ans", a déclaré le président du club Loïc Féry lors d'une conférence de presse, lundi 27 juin, estimant que Lorient était "à l'issue d'un cycle" pour expliquer ce changement. La veille, le club breton avait officialisé le départ de Christophe Pelissier du banc.

Une nouvelle page de l'histoire du club s'ouvre aujourd'hui : Régis Le Bris est le nouvel entraîneur du @FCLorient

À 46 ans, Régis Le Bris prend donc les commandes d'un club dont il était entraîneur de l'équipe réserve et responsable du centre de formation. Il succède à Christophe Pélissier, remercié après une saison décevante pour les Bretons (16e du classement final).

Loïc Féry s'est déclaré très satisfait de cette nomination sur le site officiel du club : "Une nouvelle page de l'histoire du FC Lorient s'ouvre aujourd'hui avec la nomination de Régis Le Bris. En confiant l'équipe professionnelle à un homme de la maison qui incarne l'ADN formateur du club et un esprit de jeu créatif, nous faisons un choix identitaire. Régis est au club depuis 2012, il connaît parfaitement les Merlus."

"Régis Le Bris, ce n'est pas un pari, c'est une décision"

Et de poursuivre : "Par ses résultats avec le centre de formation et avec l'équipe réserve, il a montré qu'il savait fédérer les énergies, révéler les talents, et associer l'audace à la performance. La saison prochaine s'annonce lourde d'enjeux, de même que les suivantes : le championnat de Ligue 1 monte en exigence et je veux croire que nous relèverons les défis en défendant nos valeurs et en offrant du plaisir à tous les amoureux du club".

Toujours en conférence de presse, Loïc Fery a également réfuté l'idée de prendre un risque en promulguant l'ancien joueur du Stade rennais : "Je n'aime pas le terme de pari. Régis Le Bris, ce n'est pas un pari, c'est une décision. C'est une saison à quatre descentes, qui peut apparaître comme la saison de tous les dangers. Mais il y aura des descentes les années suivantes aussi."