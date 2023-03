Ligue 1: Lille frustre Lens dans le derby du Nord et récolte un bon point dans la course à l'Europe

Menés à la pause, les Dogues sont revenus dans la partie à Bollaert (1-1), samedi. Ils continuent de s'affirmer comme des candidats crédibles aux places européennes.

Ce Losc en a sous la semelle. Mené à la mi-temps après un but contre son camp de José Fonte (41e), Lille a décroché un match nul sur la pelouse de son rival lensois (1-1), samedi 4 mars. Ce point, acquis grâce à une égalisation de Jonathan David (69e), freine certes les Dogues, toujours sixièmes de Ligue 1, mais le rendu consistant accrédite leur candidature pour des places européennes à l'approche du sprint final. Lens, de son côté, marque le pas. Ce score de parité permet aux Sang et Or de repasser devant Monaco à la 3e place provisoire, mais l'ASM compte un match de plus à jouer, dimanche à Troyes.