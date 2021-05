Ligue 1 : les supporters lillois interdits à Lens pour le derby vendredi, 200 policiers mobilisés

Même si la rencontre a lieu à huis clos, la préfecture craint des affrontements entre supporters dans la rue. Les fans du Losc ont également interdiction de se rendre à Arras et Béthunes.

La préfecture du Pas-de-Calais annonce jeudi 6 mai que les supporters lillois seront interdits à Lens, Arras et Béthune vendredi soir pour le match de Ligue 1 de football entre le racing club de Lens et Lille, à 21h, rapporte France Bleu Nord.

Afin d’éviter les débordements, et malgré l’absence de public dans le stade en raison du Covid-19, la préfecture du Pas-de-Calais interdit la venue de supporters lillois "ou de toute personne se comportant comme tel" dans les trois villes. Les supporters lensois, quant à eux, n'auront pas le droit de se déplacer à Arras et à Béthune mais pourront circuler dans les rues de Lens.

"Eviter tout affrontement entre supporters"

La détention de pétards ou fumigènes est par ailleurs interdite, ainsi que la détention de boissons alcoolisées par les personnes visées par cet arrêté. Selon la préfecture, l’objectif est d’assurer "la sécurité des personnes, le but étant d'éviter tout affrontement entre supporters des deux clubs". Ainsi, 200 fonctionnaires de police seront déployés le soir du match pour faire respecter ces dispositions.

La rencontre entre Lens et Lille compte pour la 36e journée de Ligue 1 et s’annonce tendu. Lille, en tête du classement, doit gagner pour ne pas voir le PSG le doubler dans la course au titre. Lens, cinquième, doit également gagner pour conserver sa place, synonyme de qualification en compétition européenne.