Ligue 1 : Lens, dauphin provisoire, met la pression sur l'OM

Lille s'est, de son côté, imposé à Toulouse, samedi, et se replace dans le top 5.

Peu importe la météo, un grand soleil brille sur le Nord de la France à l'approche du printemps. Les deux clubs de Ligue 1 de la région Hauts-de-France ont en effet le moral au beau fixe, après leurs sorties respectives samedi 18 mars, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Opposés à la lanterne rouge angevine au stade Bollaert, les Lensois n'ont pas fait dans la dentelle. Larges vainqueurs (3-0), les Artésiens grimpent provisoirement à la deuxième place de Ligue 1, avec un point d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui se déplace à Reims en clôture de cette 28e journée.

Loïs Openda frappe encore

Pour retrouver provisoirement cette place de dauphin, qui a longtemps été sienne cette saison, le RC Lens a pu compter sur ses hommes forts. Le capitaine Seko Fofana a d'abord ouvert le score, avant que Loïs Openda n'inscrive un doublé. Le jeune prodige belge reste ainsi sur cinq buts en deux matchs, après son triplé record sur la pelouse de Clermont, lors de la 27e journée.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, et après une interruption de match causée par un violent orage, le Losc s'est imposé à Toulouse (2-0), grâce à des réalisations d'Alexsandro Ribeiro et Mohamed Bayo.

Les Lillois en profitent pour s'emparer de la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa conférence, aux dépens de Rennes qui se déplace au Parc des Princes dimanche, dans l'après-midi.