Ligue 1 : le PSG officialise le forfait de Lionel Messi pour Monaco, son retour à l'entraînement prévu lundi, veille du match contre le Bayern

Le Paris Saint-Germain a annoncé, vendredi, que l'Argentin était touché aux ischio-jambiers.

Une tuile de plus au Paris Saint-Germain. Le club a annoncé, vendredi 10 février, le forfait de Lionel Messi pour le déplacement à Monaco, prévu samedi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Touché aux ischio-jambiers lors de la défaite en Coupe de France à Marseille (2-1), mercredi, le champion du monde va rester aux soins pendant quarante-huit heures, selon un communiqué du club de la capitale.

Le club précise toutefois que le numéro 30 a prévu son retour à l'entraînement lundi prochain et sera vraisemblablement disponible pour la rencontre décisive contre le Bayern Munich, mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. "Il n’y a pas d’incertitude, a tranché Christophe Galtier en conférence de presse vendredi. On connait l’importance de Léo dans notre jeu. Il est l’animateur, le meilleur relais technique de l’équipe et buteur comme contre Montpellier et Toulouse."

De son côté, le Français Kylian Mbappé est toujours absent. "Kylian se soigne. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d’autant plus que la saison est encore longue", a insisté le technicien parisien pour balayer la possibilité d'un retour précoce de l'international français.