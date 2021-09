Ligue 1 : le Paris Saint-Germain reçu cinq sur cinq contre Clermont grâce à un doublé d'Ander Herrera

Le suspense n'aura pas duré bien longtemps pour le Paris Saint-Germain face à Clermont (4-0), samedi 11 septembre. Prise de vitesse à de multiples reprises, la défense clermontoise a cédé sur un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e), un rush solitaire de Kylian Mbappé (55e) et une tête d'Idrissa Gueye (65e), pour repartir du Parc des Princes avec une défaite nette et sans bavure. Une domination parisienne dans le jeu comme dans l'état d'esprit sans faille des joueurs de Mauricio Pochettino qui continuent leur sans-faute en tête du championnat avec cinq victoires en cinq matchs.

Une addition qui aurait même pu être plus corsée si Mbappé n'avait pas raté plusieurs fois le cadre en seconde période. Même sans ses stars sud-américaines sur le terrain, le PSG a livré une prestation sans fausse note pour cette ultime répétition avant le début de sa saison européenne en Ligue des champions, mercredi, contre Bruges.

Un PSG en mode masterclass

Onze ans que les Parisiens n'avaient plus perdu de rencontre contre un promu, soit 28 matches sans défaite à domicile. Une série qui a donc continué pour le PSG et dont le résultat du match n’a pas fait longtemps trembler les murs du Parc des Princes.

Disposés dans un 4-4-2 losange, avec Rafinha en numéro dix et une attaque partagée par Julian Draxler et Kylian Mbappé, les Parisiens ont vite envoyé un signal fort à leurs adversaires. Plusieurs incursions dans les dix premières minutes sont venues alerter le portier Arthur Desmas avant la première véritable occasion de Marquinhos d'une tête trop écrasée sur un coup franc de Kylian Mbappé déposé au point de penalty (11e). Une mise en garde avant la tempête.

3 - Ander Herrera a marqué 3 buts lors de ses 2 dernières titularisations en Ligue 1, plus que lors de ses 26 premières (2). Titu? #PSGCF63 pic.twitter.com/t8TmGZfJyF — OptaJean (@OptaJean) September 11, 2021

À force d'enchaîner les séquences, la solution est finalement venue sur un déboulé et un centre à ras de terre de Hachraf Hakimi, mal repoussée par le gardien et suivi de la tête par Ander Herrera (20e). Malgré quelques alertes de Jodel Dossou (28e) et Jim Allevinah (29e) sur les cages de Gianluigi Donnarumma pour sa première, le milieu de terrain espagnol a récidivé quelques minutes plus tard.

Kylian Mbappé dans tous les bons coups

Sur un mouvement comparable à celui de l'ouverture du score, Kylian Mbappé a décoché un centre tir repoussé de justesse par Arthur Desmas, encore lui. Mais c'était sans compter sur l'opportunisme de "l'as des as" Ander Herrera (31e) qui avait bien suivi pour marquer de la tête dans la foulée. Habitué à jouer les seconds rôles à Paris, l'ex-mancunien a pris une nouvelle fois la lumière en volant l'espace d'un instant la vedette à l'attaquant Kylian Mbappé.

14 - Clermont cet après-midi contre Paris :



- 14 tirs, 13 pour le PSG

- 25 ballons dans la surface adverse, 24 pour le PSG

- 18 centres dans le jeu, 6 pour le PSG



Manqué. #PSGCF63 pic.twitter.com/FFo5AOhKkA — OptaJean (@OptaJean) September 11, 2021

Pour son retour à domicile, après l'épisode de son non-départ au Real Madrid, le champion du monde tricolore a montré que sa blessure au mollet en sélection, début septembre faisait bien partie du passé. Altruiste en première période, il s'est transformé en "tueur" dans le deuxième acte.

Sur un lancement en profondeur de Julian Draxler dans l'axe, Kylian Mbappé a accéléré pour percer l'arrière garde auvergnate en plein cœur, effacer Arthur Desmas du droit et enchaîner du gauche dans le but vide (55e). Le quatrième but de sa saison en seulement cinq rencontres cette saison.

Une marque de confiance avant de multiplier les situations (56e, 64e) et servir involontairement, sur un nouveau tir croisé mal renvoyé, Idrissa Gueye (65e), qui de la tête est venu conclure le festival offensif des Parisiens.