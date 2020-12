Ligue 1 : le LOSC change de propriétaire, Olivier Létang prend le siège de Gérard Lopez

Du mouvement pour le leader de la Ligue 1. Le LOSC a annoncé qu'il changeait de propriétaire. Gérard Lopez, acculé financièrement, a été contraint de céder le club quatre ans après sa prise de pouvoir au fonds d'investissement Merlyn Partners. "La transaction a été finalisée le 18 décembre 2020", a détaillé le club nordiste dans un communiqué publié dans la soirée.

Communiqué officiel : le LOSC SA a le plaisir d'annoncer la finalisation du transfert de propriété de la société Victory Soccer Limited, propriété de Gérard Lopez, à Callisto Sporting S.à.r.l. (« Callisto »), propriété de Merlyn Partners SCSp (« Merlyn »). — LOSC (@losclive) December 18, 2020

Epanoui sur les terrains, avec une place de leader du championnat et une qualification pour les 16e de finale de la Ligue Europa, le LOSC subit une crise de gouvernance inattendue avec le départ de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois et l'arrivée d'Olivier Létang. Ce dernier, ancien dirigeant du PSG et de Rennes, devient le nouveau président du club nordiste.

Gérard Lopez, qui avait emprunté plus de 225 millions d'euros à Elliott Management lors de ses premiers mois de mandat, a été poussé vers la sortie par le fonds d'investissement américain, à qui il avait remboursé moins de la moitié de cette somme.

"J'ai atteint mon objectif", assure Gérard Lopez

"Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de Ligue 1. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives", affirme le désormais ancien président dans le communiqué.

"Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l'incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn, fait valoir Gérard Lopez. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 millions d'euros en achats de joueurs et généré encore davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur", conclut-il.

Départ de Luis Campos, maintien de Christophe Galtier

Le communiqué confirme le départ du conseiller sportif de l'ancien président, Luis Campos, un dénicheur de talents hors pair qui risque de beaucoup manquer au Losc lors des futurs mercatos.

Sur le papier, cette transition semble se faire en douceur puisque le staff technique et notamment l'entraîneur Christophe Galtier ne sont pas concernés par ces bouleversements. Reste à savoir si les joueurs lillois ne seront pas perturbés au moment de défier le PSG dimanche et si l'effectif ne sera pas bouleversé lors du prochain mercato.