Ligue 1 : l'attaquant de Lorient Yoane Wissa victime d'une agression et hospitalisé

L'attaquant congolais du FC Lorient, Yoane Wissa, a été victime d'une agression, nécessitant une hospitalisation d'urgence, a annoncé le club breton, vendredi 2 juillet.

"Le FC Lorient a appris ce matin que Yoane Wissa avait été victime d'une agression chez lui durant la nuit avant d'être hospitalisé d'urgence. Yoane doit subir une intervention chirurgicale aujourd'hui", a souligné le club dans un communiqué.

Le joueur de 24 ans a été blessé "au niveau du visage et du corps, possiblement par projections d'acide", a précisé le procureur de Lorient Stéphane Kellenberger. Il a évoqué une "agression" perpétrée au "domicile personnel" du footballeur dans le "pays de Lorient".

"Son état a nécessité une prise en charge médicale adaptée, en centre hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger, mais la gravité des lésions sera à évaluer", a précisé le magistrat.

Une enquête ouverte pour violences volontaires avec arme par destination

Le parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires avec arme par destination, qui a été confiée à la police de Lorient. "Cette enquête vise notamment à préciser les circonstances et le déroulement de ces faits, ainsi qu'à en identifier le ou les auteurs", a ajouté Stéphane Kellenberger.

Le club se dit "sous le choc" et "tient à manifester son soutien à Yoane et sa famille et souhaite un prompt rétablissement à son joueur".