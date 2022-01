Ligue 1 : Bruno Irles succède à Laurent Batlles comme entraîneur de Troyes

(JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE / DPPI via AFP)

Troyes n'a pas tardé à trouver un successeur à Laurent Batlles. L'ESTAC a annoncé ce lundi la signature de Bruno Irles comme nouvel entraîneur de l'actuel 15e de Ligue 1. Irles a dirigé son dernier match avec le club de Quevilly Rouen (Ligue 2) dimanche contre Monaco en Coupe de France avant de rejoindre la formation auboise jusqu'en 2023.

Le désormais ex-coach de QRM avait confirmé après la défaite des siens contre le club de la Principauté (3-1) que des contacts étaient en cours entre Quevilly Rouen et Troyes. Le champion de Ligue 2 2021 mise donc sur Irles pour prendre suite de Batlles, en difficulté ces dernières semaines avec le club troyen, qui ne compte qu'un seul succès lors de ses neuf derniers matches, et un point d'avance sur le barragiste, le FC Lorient.

Apprentissage moldave

Irles redécouvre ainsi l'élite du football français, lui qui a connu la première division en tant que joueur de l'AS Monaco, où il aura passé toute sa carrière et remporté deux titres de champion de France, en 1997 et 2000. Longtemps dans l'ombre de l'organisation sportive de l'ASM depuis sa retraite – superviseur sous Didier Deschamps, puis entraîneur des U17 et de la réserve monégasque -, Irles s'était fait un nom en Moldavie, puis à Pau à son retour en France. Le technicien de 46 ans avait pris en main l'équipe paloise en janvier 2019, lui permettant d'assurer son maintien en National, puis sa promotion en Ligue 2 la saison suivante.